Scholz desmiente “indecente” historia de reunión con Putin

El canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, negó tajantemente este domingo (05.01.2025) que vaya a reunirse con el dirigente ruso Vladimir Putin, como ha insinuado un político conservador, una afirmación que ha calificado de "falsa" y de "indecente", pues ni siquiera se lo había planteado. El Gobierno alemán incluso anunció acciones legales.

"Esta es una afirmación falsa. No se debería hacer algo así, es profundamente indecente", recalcó Scholz tras una reunión del Partido Socialdemócrata (SPD) en Berlín. "No hay ninguna base. Nadie puede afirmar algo que ni siquiera se ha planteado y por eso las personas honestas pueden indignarse cuando se hacen acusaciones falsas", enfatizó el canciller.

Scholz subrayó que tiene una postura clara sobre cómo proceder en la guerra rusa contra Ucrania. Reiteró que Kiev debe poder defenderse de la agresión de Moscú y para ello recibe la ayuda de Alemania, el país europeo que más apoya a ese país con 28.000 millones de euros destinados a armamento, además de la asistencia en el marco de la Unión Europea y el G7 y la acogida de refugiados ucranianos.

"Es una calumnia”

"Todo esto es el apoyo que brinda Alemania, y también se puede confiar en Alemania en el futuro y hay que decírselo claramente al presidente ruso, y eso es lo que hice en mi última llamada telefónica (en noviembre pasado) y seguirá siendo el mensaje que me gusta decir y repetiré en todas partes en el futuro", explicó. "No renunciaremos al apoyo, Rusia no debe contar con el hecho de que el apoyo a Ucrania se debilitará en algún momento. Y así será en el futuro", sostuvo Scholz.

El rumor lo divulgó el político de la Unión Cristianodemócrata (CDU) Roderich Kiesewetter, quien escribió en la red social X (Twitter) que hay que "prepararse para una sorpresa en la campaña electoral", pues "cada vez hay más indicios de que el canciller Scholz viajará a Moscú o se reunirá con Putin antes del 23 de febrero", día de las elecciones generales anticipadas en Alemania.

El portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, anunció acciones legales contra Kiesewetter. "Es una calumnia lo que está haciendo el diputado Kiesewetter", dijo. "No hay consideraciones para tal viaje y no tendría ningún sentido". El Gobierno también se defenderá jurídicamente. "Se están preparando medidas legales", apuntó Hebestreit.

