Sarampión acecha peligrosamente por fracaso en vacunación

Bacterias en la comida: la higiene es fundamental

Las reglas de oro de la higiene en la cocina

Para preparar carnes crudas, usar siempre cuchillos y superficies para cortar que no estén en contacto con las verduras crudas. Otra cosa: al comprar alimentos congelados, hay que colocarlos en una bolsa aislante de inmediato para no interrumpir la cadena de frío. Las carnes y los pescados se deben cocinar a un mínimo de 70º C y deben ingerirse de inmediato, y no guardarse para más tarde.

Autor: Sophia Wagner