Sandu gana las presidenciales en Moldavia, según sondeos

La semana en imágenes (del 09 al 15 de noviembre de 2020)

Argentina hace historia al derrotar a Nueva Zelanda en rugby

Argentina logró un inédito triunfo ante Nueva Zelanda al derrotar a los All Blacks (25-15) por primera vez en su historia, en su debut en el Tri Nations, en el Sydney Bankwest Stadium. Los 25 puntos fueron obra del apertura Nicolás Sánchez, 20 con el pie y cinco con un "try". Nunca en 29 partidos precedentes, los Pumas habían logrado vencer a los All Blacks (14.11.2020).