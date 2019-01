Salvini pide que no lo enjuicien por bloquear desembarco de migrantes

La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado se reunirá desde mañana (miércoles 30.01.2019) para decidir si autoriza al Tribunal de Ministros de Catania (sur) a abrir juicio contra Salvini por bloquear el desembarco de la nave militar "Diciotti" el pasado agosto, por lo que se le acusa de "secuestro de personas".

El ministro, autor de una férrea política migratoria, publicó este martes (29.01.2019) una carta en "Il Corriere della Sera" en la que defendió su acción y aseguró que su decisión de bloquear el desembarco de los migrantes "corresponde a un preeminente interés público".

La ley que regula los procesos contra presidentes y ministros dicta que se debe negar la autorización para abrir juicio cuando el investigado "haya actuado para proteger un interés del Estado constitucionalmente relevante o por un preeminente interés público".

"Tras haber reflexionado largamente sobre este caso, considero que la autorización a proceder debe ser negada. Y sobre esto no tiene que ver mi persona. La lucha contra la inmigración clandestina corresponde a un preeminente interés público", sostiene en la carta.

En segundo lugar sostiene que esta situación tiene también "precisas consideraciones políticas" porque no actuó en su nombre sino en el de todo el Gobierno italiano.

"En conclusión, no reniego de nada y no me eximo de mi responsabilidad. Estoy convencido de haber actuado siempre en el interés superior del país y en el pleno respeto de mi mandato. Y no me rindo", concluye el ministro en su misiva.

El Senado comenzará mañana a debatir este caso -durante un máximo de 60 días- y este episodio podría poner en riesgo la estabilidad del propio Gobierno que la Liga comparte con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), pues este partido ha avanzado que "a priori" no se opondría a la apertura del juicio.

Sin embargo desde el Gobierno, el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, del Cinco Estrellas, aseguró hoy en "Il Corriere della Sera" que no hay riesgo de que la mayoría se pierda y afirmó que aquella decisión fue "colegiada de todo el Ejecutivo". (efe).

