Salvini declara ante el juez acusado por su trato a los migrantes en el Mediterráneo

El líder ultradechista italiano, Matteo Salvini, compareció este sábado (03.10.2020) por primera vez ante los jueces de Catania, en Sicilia, acusado de impedir el desembarco de migrantes rescatados en el mar con su política de "puertos cerrados", en un juicio que puede afectar su carrera y que quiere transformar en una manifestación a su favor. Salvini anunció previamente que ante los jueces "se declarará culpable de haber defendido a Italia y a los italianos".

El ex ministro del Interior ha sido acusado de "abuso de poder y secuestro de personas" por haber ordenado en julio del 2019, cuando estaba en el gobierno, el bloqueo de 116 migrantes a bordo del barco guardacostas italiano "Gregoretti". El líder derechista corre el riesgo de afrontar otro juicio similar en Sicilia por haber bloqueado durante varios días a mediados de agosto de 2019 el barco humanitario Open Arms frente a la isla de Lampedusa.

Salvini entró antes de las diez de la mañana al tribunal y evitó hacer declaraciones a la prensa. En un mitin organizado anoche en el puerto de Catania, dijo que "vivimos un momento de suspensión de la democracia. Mi juicio es una violación de la Constitución. Nunca pensé que iría a la corte, pero no me avergüenzo". Si el líder de la oposición, entre los más populares del país, es condenado a más de dos años de cárcel, no podría ocupar un cargo público durante seis años, lo que le imposibilitaría postularse a las próximas elecciones, previstas para el 2023.

Salvini, junto a su abogado, a su llegada a la corte.

Justo antes de entrar en el Tribunal tomó un café con los otros líderes de la derecha, Giorgia Meloni de Fratelli di Italia y Antonio Tajani de Forza Italia, que acudieron a la ciudad siciliana para mostrarle su apoyo. "Es nuestro sólido aliado. Pero también y sobre todo defendemos un principio sacrosanto: un ministro que hace lo que la mayoría de los italianos le han pedido, no puede ser juzgado por eso", dijo Meloni.

Manifestaciones a su favor y en contra

"Elegí mi mejor traje" para la audiencia, bromeó Salvini cuando aterrizó el jueves en Sicilia para liderar los tres días de encuentros, cenas y manifestaciones que había organizado bajo el lema "Los italianos eligen la libertad". Su partido, la Liga de Salvini, ordenó imprimir camisetas y propuso vuelos baratos hacia Catania para el llamado "festival de la libertad", que contará con la participación de su aliada y rival de extrema derecha Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia.

Manifestación a favor de Salvini el pasado septiembre en Pisa.

La movilización es tal, que han sido convocados todos los diputados, senadores y europarlamentarios de derecha para el acto a su favor. Una fuerza policial de unos 500 efectivos tendrá la tarea de prevenir enfrentamientos entre los simpatizantes de Salvini y militantes de izquierda, contrarios a su férrea política contra la migración.

Intento de involucrar a Conte

"Que un tribunal se permita de juzgar la línea política y de gobierno de un ministro es un precedente peligroso", comentó Salvini, quien desea involucrar al jefe de gobierno, Giuseppe Conte, ya que considera que la decisión de bloquear el barco fue colectiva, de todo el gobierno. Conte rechaza esa defensa y recordó que fue justamente Matteo Salvini el que aprobó un decreto especial para fortalecer sus competencias como ministro debido a la oposición interna que encontraba su férrea política de puertos cerrados.

El líder derechista, que ha invitado a los jueces sicilianos a concentrarse en la lucha contra la mafia en vez de que en su caso, fiel a su lenguaje agresivo, sostiene que su decisión debe ser juzgada por el voto de los italianos. "Serán los italianos en las próximas elecciones que dirán si hice o no lo correcto", afirmó. Algunos analistas consideran probable que el litigio termine por favorecer a Salvini, en un momento delicado para él en términos de popularidad, pero donde su partido sigue siendo el primero del país.

lgc (afp/efe)