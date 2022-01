Salvemos la Amazonía de Europa - La naturaleza de Polesia, amenazada

Los conservacionistas Irina Kashpei, Pavel Pinchuk y Elleni Vendras quieren evitar que se pierda la biodiversidad de Polesia. Han presentado una solicitud ante la UNESCO: Polesia debería convertirse en Patrimonio de la Humanidad y, por lo tanto, ser protegida de las excavadoras.



"Solo el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO puede salvar mi hogar", dice Irina Kashpei. Ella misma nació en Polesia, su abuela aún vive en la región. Se trata de su hogar y de la supervivencia de muchos mamíferos en peligro de extinción y millones de aves.





Los científicos están haciendo un trabajo preliminar para asegurarse de que su solicitud sea aceptada. Cuentan las especies y los individuos, documentan la enorme biodiversidad y recopilan toda la información posible que puedan obtener.





Es una lucha a contrarreloj: en Ucrania, ya han comenzado los trabajos de construcción de la gigantesca vía fluvial E40. El río Prípiat, el corazón de Polesia, ya ha sido dragado y ensanchado en muchos sectores, también en la peligrosa proximidad al reactor nuclear de Chernóbil.



Y esto es solo el comienzo: la E40 se convertirá en la vía fluvial más larga de Europa y conectará el Mar Báltico con el Mar Negro: 2.000 kilómetros desde Gdansk en Polonia hasta Jersón en Ucrania. El resultado de esto, temen Irina y sus colegas, podría ser la destrucción de enormes zonas pantanosas. Además de una enorme extinción de especies provocada por el hombre.



