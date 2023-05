Salman Rushdie reaparece en un acto público en Nueva York

El escritor Salman Rushdie, gravemente herido por el ataque de un extremista musulmán el pasado agosto, hizo anoche (18.05.2023) su primera aparición pública durante la gala de los premios PEN América en Nueva York, ante unas 700 personas. Su presencia, que no fue anunciada previamente, fue saludada con una cerrada ovación con el público puesto en pie.

PEN nunca ha sido tan "importante" como ahora, declaró Rushdie, citado en un comunicado de la organización. Rushdie ocultaba con una lente negra el ojo que perdió durante el ataque, y demostró que no ha perdido el buen humor en sus primeras palabras: "Hola a todo el mundo. Es bueno estar de nuevo aquí, frente a no estarlo, que también era una opción. Estoy bastante contento de que lo dados cayeran así", dijo.

El escritor, que siempre ha estado muy implicado en el PEN América -el principal foro que agrupa a escritores consagrados- y ha llegado a ser su presidente, recibió el Premio al Coraje por haber sobrevivido al ataque de Hadi Matar, un joven de 24 años de origen libanés, que está todavía en prisión preventiva acusado de intento de asesinato y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel.

En el momento de recibir el premio, Rushdie quiso homenajear a su vez a todos los que acudieron en su ayuda el día del ataque en una institución al norte de Nueva York: "Yo fui el blanco aquel día, ellos fueron los héroes. El coraje aquel día fue todo suyo", dijo, y demostró que no piensa enmudecer tras el ataque. "El terrorismo no debe aterrorizarnos. La violencia no puede disuadirnos. Como decían los viejos marxistas, 'la lutte continue', la 'lutta continua", dijo en francés e italiano.

