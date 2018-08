Ryanair hará pagar a los pasajeros el equipaje de mano

Ocho películas famosas ambientadas en un aeropuerto

Top Gun: Ídolos del aire

Esta película de acción tiene como protagonistas a Tom Cruise, como piloto de aviones de combate, y a Kelly Mc Gillis, como instructora de vuelo, estacionados en un aeropuerto de la Marina de EE. UU. Con esta cinta de 1986, Cruise se dio a conocer internacionalmente. La banda sonora del filme, "Take My Breath Away", ganó el Premio de la Academia 1987 en la categoría "Mejor canción".