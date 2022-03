++ Rusia vuelve a bombardear el centro de Járkov ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

09.10 | Wizz Air ofrece 100.000 billetes gratis para refugiados ucranianos

La aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air anunció este miércoles que ofrecerá en marzo 100.000 billetes de avión sin coste para ciudadanos ucranianos que necesiten desplazarse de un país vecino de Ucrania a otro destino europeo. En un comunicado, el presidente de Wizz Air, József Váradi, señaló que "nuestros corazones están con el pueblo ucraniano durante esta crisis". La oferta se dirige a personas que se encuentran en Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumania. "Estamos comprometidos con ayudar a la mayor cantidad posible de refugiados ucranianos para conseguir sitios seguros para ellos", señaló el responsable de la empresa, que tiene una amplia red de operaciones en el este y sureste de Europa. (EFE)

09.04 | El presidente ucraniano llama a los judíos del mundo entero "a no permanecer en silencio"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski instó este miércoles a los judíos del mundo entero a "no permanecer en silencio" tras el ataque ruso de la víspera contra la torre de la televisión de Kiev construida en el lugar de una masacre del Holocausto. "Estoy hablando ahora a los judíos del mundo entero. ¿No ven lo que está pasando? Es por esto que es muy importante que los judíos del mundo entero no permanezcan en silencio ahora", dijo Zelenski. Anteriormente, el mandatario había criticado el silencio del mundo tras el ataque, que dejó cinco civiles fallecidos. Zelenski, además, acusó a Moscú de querer "borrar" a su país. "Tienen la orden de borrar nuestra historia, de borrar a nuestro país, de borrarnos a todos", afirmó, instando a todos los países del mundo a no permanecer neutrales ante el conflicto. (AFP)

08.44 | Bélgica envía tiendas de campaña, mantas y equipos sanitarios a Ucrania

Bélgica anunció este miércoles el envío de suministros de ayuda humanitaria, como tiendas de campaña, mantas y equipos sanitarios adaptados al frío, a Ucrania en solidaridad con las autoridades de Kiev y la población que sufren la invasión militar de Rusia. El envío se va a canalizar a través del mecanismo de ayuda de emergencia B-FAST, un mecanismo de intervención interministerial para catástrofes en el extranjero, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Bélgica responde así "a la solicitud de ayuda enviada por Ucrania a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (MPUE) tras la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia", señaló el ministerio. (EFE)

08.32 | El centro de Járkov, de nuevo bajo ataque ruso

El centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, fue atacado por las fuerzas rusas sobre las 06.10 GMT con misiles contra varios edificios y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas. "El 2 de marzo alrededor de las 08.10 hora local (06.10 GMT) en Járkov, como resultado de un ataque con misiles contra el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Empresa Unitaria Estatal de la Policía Nacional en la región de Járkov y el edificio de la Universidad Nacional de Járkov", indicó en su cuenta oficial de Telegram. (EFE)

08.28 | Ejército ruso anuncia toma de la ciudad de Jersón en el sur de Ucrania

El ejército ruso afirmó este miércoles que tomó el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, al iniciarse el séptimo día de la invasión lanzada por Moscú contra su país vecino. "Las divisiones rusas de las fuerzas armadas tomaron el control total del centro regional de Jersón", dijo el portavoz del ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en declaraciones difundidas por la televisión. (AFP)

08.13 | Separatistas prorrusos aseguran que han bloqueado Mariúpol, en sur de Ucrania

Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron este miércoles que sus fuerzas han bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov, en el sur de Ucrania, según el representante de la milicia, Eduard Basurín, citado por la agencia Interfax. "Mariúpol está bloqueada por hoy. Las tropas seguirán moviéndose en esa dirección para finalmente detener el bombardeo de áreas residenciales", dijo en el canal de televisión público de Rusia Rossía-24. La víspera, la autoproclamada república separatista de Donetsk anunció un bloqueo casi total de Mariúpol. El jefe de la república, Denií Pushilin, dio la orden de terminar esa tarea antes de que finalizara la jornada. Basurín afirmó que intentan a estas horas que las fuerzas ucranianas depongan las armas e instalar un corredor humanitario para que la población civil pueda abandonar la ciudad. (EFE)

07.55 | La constructora del gasoducto Nord Stream 2 se declara en bancarrota

Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto del mismo nombre que debía llevar gas desde Rusia a Alemania, un proyecto suspendido tras la invasión rusa de Ucrania, se declaró en bancarrota, informó hoy la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). La compañía, con sede en Suiza y propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom, que se vio afectada por las sanciones internacionales impuestas a Rusia después de que el pasado 24 de febrero Moscú lanzase su invasión de Ucrania, ha despedido también a sus 106 empleados. "Nord Stream se ha vuelto insolvente a causa de las sanciones estadounidenses de la semana pasada", declaró a la emisora de radio SRF Silvia Thalmann-Gut, directora de finanzas del cantón suizo de Zug, donde tiene su sede la empresa. Durante mucho tiempo el proyecto Nord Stream, cuya primera fase entró en funcionamiento en 2011, fue considerado una herramienta de Putin para aumentar su influencia en Europa Occidental a través de la dependencia energética europea con respecto a Rusia. Tan solo un día después del comienzo de la invasión, Scholz dijo la semana pasada que suspendía la certificación del gasoducto, de 1.200 kilómetros y cuya construcción ha costado 11.000 millones de dólares, al que sólo restaba ese último requisito para empezar a funcionar. (EFE)

07.30 | Banco de Rusia mantiene cerrada la Bolsa por tercer día

El Banco de Rusia anunció hoy que mantendrá cerrada la Bolsa de Moscú por tercer día consecutivo por el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente por la invasión rusa de Ucrania. "El Banco de Rusia decidió no reanudar la negociación el 2 de marzo de 2022 en la Bolsa de Moscú en la sección del mercado de valores (...)" con algunas excepciones, indicó en un comunicado. Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras. El Banco Central de Rusia revisará su decisión de nuevo mañana sobre las 06.00 GMT. (EFE)

