Rusia reclama acceso consular al exespía Skripal

Dmitry Polyanski, embajador adjunto de Moscú en la ONU, exigió a nombre de su Gobierno tener acceso consular al exespía doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, que fueron envenenados con el agente nervioso Novitchok el 4 de marzo de 2018 en Salisbury, Inglaterra. Algo que ha sido negado por parte de Inglaterra.

"Seguimos sin saber quién hizo esto, por qué y cómo", dijo el diplomático en una conferencia de prensa dedicada al polémico incidente, que derivó en expulsiones cruzadas de diplomáticos entre Londres y sus aliados y Moscú, además de sanciones económicas norteamericanas y europeas. "¿Dónde están los Skripal? ¿Siguen vivos? No tenemos absolutamente ninguna información", señaló Polyanski.

El embajador adjunto de Rusia explicó que Gran Bretaña está obligada a permitir el acceso en virtud del Convenio de Viena a determinar si los dos están vivos y quieren o necesitan la ayuda de Moscú. De lo contrario, dijo, Gran Bretaña podría ser responsable de "forzado detención o incluso secuestro de dos nacionales rusos".

"Hay muchos misterios" en este caso, señaló el embajador ruso adjunto en la ONU negando nuevamente la responsabilidad de Moscú y enfatizando que "no hay pruebas definitivas" que sostengan las acusaciones. "No tenemos nada que ver con esta historia", dijo.

Según un representante diplomático de Londres, que se refirió al tema en anonimato, Sergéi Skripal y su hija Yulia están vivos y no se encuentran detenidos ni bajo la custodia de las autoridades británicas. Son "ciudadanos libres que no quieren ver al gobierno ruso". No se puede conceder una visita consular cuando la persona no está detenida y se niega a hacerlo, agregó el funcionario británico. "Han pedido que se respete su vida privada", concluyó.

Apoyadas por otros gobiernos occidentales, las autoridades británicas acusaron a Moscú de estar detrás del envenenamiento del exagente doble. Se emitió una orden de detención europea contra dos rusos, Alexander Petrov y Ruslan Bochirov, posibles seudónimos, sospechosos de perpetrar el ataque y reportados como miembros de la inteligencia militar rusa (GRU).

mn (afp, ap)

