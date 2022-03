++ Rusia planea cerrar sus fronteras a los países "no amigos" ++

Todas las informaciones en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).



16:31 | Fiscal plantea que en Mariúpol se esté cometiendo "genocidio"

La fiscal general del Estado de Ucrania, Iryna Venediktova, afirmó este lunes (28.03.2022) que no se puede descartar que los crímenes cometidos por el ejército ruso contra los residentes de la ciudad de Mariúpol (sur) alcancen la categoría de genocidio.

La fiscal señaló que ve la posibilidad de que se trate de un genocidio "cuando la gente está sin agua, sin comida, sin calefacción, cuando no hay posibilidad de marcharse, cuando las caravanas que tratan de salir son blanco de disparos", según declaraciones citadas por la agencia ucraniana Unian.

16:27 | Cinco países europeos reunen pruebas de crímenes de guerra

Los ministros de Justicia de Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, España y Luxemburgo, integrantes del llamado "Grupo Vendôme", debatieron hoy, junto al comisario europeo de Justicia, las formas de cooperar para reunir pruebas que permitan que rindan cuentas los responsables de crímenes de guerra en Ucrania, así como incautar y confiscar los bienes de quienes faciliten la "despiadada" invasión militar rusa en ese país.

16:05 | Rusia asegura que no pretende cambiar el Gobierno de Kiev

"La operación militar especial en curso fue solo una respuesta a los pasos criminales de Kiev hacia estas repúblicas (separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk), una medida oportuna y preventiva", señaló en una reunión con su homólogo argelino, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev. "Se encontraron documentos con evidencia de que Kiev estaba preparando un ataque a gran escala y tenía la intención de destruirlas", señaló, algo que el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el domingo en una entrevista con medios rusos de "falso".

15:50 | España prevé amortiguar la crisis con 16.000 millones

"No vamos a permitir que la guerra trunque la recuperación" tras la pandemia, subrayó este lunes (28.03.2022) el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la presentación de un plan que prevé un gesto de 16.000 millones de euros entre el 1 de abril al 30 de junio para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania. Las medidas contemplan, entre otras cosas, bonificaciones en el precio del carburante, el incremento de ayudas sociales y más créditos subvencionados para empresas.

Unas medidas que algunos sectores consideran insuficientes y reclaman que sean estructurales en vez de coyunturales. "La guerra de Putin y sus consecuencias no están en mano de ningún gobierno", advirtió el presidente en la presentación en Madrid de un plan que tiene previsto aprobar este martes su Gobierno. España ha otorgado ya 23.870 permisos a refugiados ucranianos desde que el pasado 10 de marzo se habilitara este sistema de urgencia para solicitar la residencia.

15:39 | Rusia planea cerrar sus fronteras a los países "no amigos"

"Se está preparando un proyecto de decreto presidencial para introducir medidas de represalia, en materia de visados, relacionadas con las acciones inamistosas de varios gobiernos extranjeros", dijo el ministro de Exteriores ruso Serguei Lavrov, agregando que el proyecto prevé "todo una serie de restricciones" para entrar en Rusia, pero sin precisar qué países serían sancionados.

15:37 | Fuerzas ucranianas retoman control de localidad junto a Járkov

"Nuestras tropas liberan Mala Rogan y es muy importante porque desde aquí bombardean permanentemente zonas residenciales de la ciudad", dijo el alcalde de Járkov, Igor Terekhov, a un medio local. El pequeño pueblo está a unos 4 km al este de Járkov. "Hay cadáveres rusos en todos lados", dijo a la AFP un militar ucraniano, que calculó que al menos 25 soldados rusos habían muerto. Durante los enfrentamientos, también se destruyeron varios vehículos blindados rusos, estacionados en los patios de las casas.

15:31 | La cerveza Carlsberg deja Rusia, uno de sus grandes mercados

El productor de cerveza danés Carlsberg anunció hoy que pone en venta sus actividades en el país, donde tiene 8.400 empleados. "Tomamos la difícil e inmediata decisión de apuntar a una venta completa de nuestras actividades en Rusia, que pensamos que es lo que hay que hacer en el contexto actual. Una vez terminada ya no tendremos presencia en Rusia", explicó el grupo en un comunicado.

Hasta entonces, "mantendremos el nivel reducido de actividad para asegurar los ingresos de los empleados", precisó Carlsberg. "Cualquier beneficio generado durante la crisis humanitaria se donará a organizaciones" benéficas, indicó el jefe del grupo, Cees't Hart. El anuncio de la compañía, que posee la importante marca rusa Baltika desde 2000, llegó horas después de que su competidor Heineken anunciara una decisión similar.

15:28 | Macedonia del Norte expulsa a cinco diplomáticos rusos

"Estaban realizando actividades contrarias a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores macedonio en un comunicado, en alusión a un tratado internacional que incluye acuerdos relacionados con protocolos diplomáticos. Los diplomáticos tienen cinco días para abandonar Macedonia del Norte, señaló la fuente.

15:18 | El diario ruso Novaya Gazeta suspende su publicación

El periódico independiente ruso Novaya Gazeta anunció hoy la suspensión de sus publicaciones en línea y en papel hasta que termine la operación militar rusa en Ucrania, en un contexto de presión del poder sobre las voces críticas con él. El diario -cuyo redactor jefe, Dmitri Muratov, recibió en 2021 el premio Nobel de la Paz- indicó que había tomado esta decisión tras haber recibido una segunda advertencia del regulador ruso de las telecomunicaciones por haber violado una ley sobre "agentes del extranjero". Novaya Gazeta era uno de los últimos diarios independientes que seguía en actividad en Rusia.

15:11 | Lavrov acusa a Occidente de "rusofobia cavernícola"

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, acusó hoy a los líderes occidentales de incitar una "rusofobia cavernícola", con la excepción de los dirigentes de Serbia y Hungría. "Lo sobrecogedor en esta etapa es la explosión de una rusofobia cavernícola que los líderes de los países occidentales incitan activamente", dijo a la prensa serbia Lavrov, según lo cita la agencia de noticias Tanjug.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró ayer que Serbia no "es sirvienta de nadie" y que no modificará su "posición neutral" respecto a la guerra de Ucrania. "Soy feliz porque, como en la historieta de Ásterix y Obelix, en el territorio de Europa todavía existe una pequeña aldea de galos que defiende su libertad. Y estoy orgulloso de que esa pequeña tribu son los ciudadanos de Serbia, país que mantiene una política independiente" dijo Vucic a medios locales. EFE

15:11 | Instituto alemán advierte de una inflación de hasta el 10%

"Si hay un embargo de petróleo y gas o si Putin cierra el grifo del gas, es posible que haya tasas de inflación de hasta el 10%", afirmó el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel Fratzscher, en el podcast "Wochentester" del "Kölner Stadt-Anzeiger" y la red de medios "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Agregó que incluso sin esa escalada, cabe esperar tasas de inflación de entre el 6% y el 7%.

Ver el video 02:17 Continúan las clases para los niños refugiados ucranianos

"Los políticos deben ser sinceros con la gente y decir que si acaba habiendo un embargo y ya no hay más suministros de petróleo y gas, no nos sirven ni tres Catars ni Emiratos Árabes Unidos", dijo. Según Fratzscher, la única vía sensata de afrontar la situación en los próximos uno o dos años es la renuncia por parte de los consumidores. "O sea, ir menos en coche, domingos sin coches, límite de velocidad en la autopista. Tenemos que ahorrar notablemente en calefacción. Y en las empresas con alto consumo energético habría cierres temporales. Esa es la verdad", indicó.

No obstante, los alemanes no son ni de lejos los más afectados por la guerra, dijo, y agregó que tras Ucrania -y Rusia como Estado beligerante-, los principales perjudicados serán aquellos países que dependen de las importaciones de alimentos. "No tenemos en cuenta que los precios de los alimentos estén subiendo. Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo mundial. Rusia también exporta fertilizante potásico. Un país como Egipto tiene que importar por completo el trigo. Si el precio sube un 30%, millones de personas caerán en la pobreza", precisó. En este sentido, dijo que lo que le horroriza es que "aún no hemos visto lo peor".

lgc (afp/efe/rtr/dpa)