Rusia no ve avances en negociaciones por acuerdo nuclear

Luego de reunirse con la subsecretaria de Estado estadounidense para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Andrea Thompson, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, reconoció este jueves (31.01.2019) que no hay avances en la última ronda de negociaciones sobre el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría, el Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), que Washington se propone abandonar el 2 de febrero.

"Lamentablemente no hay avances. (La postura de Estados Unidos) es extremadamente dura y se basa en la lógica del ultimátum. La responsabilidad por lo ocurrido recae totalmente en Washington”, dijo Riabkov a los medios rusos. La cita con Thompson, que era un último intento por salvar el tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance suscrito en 1987, duró menos de una hora.

"Por lo que hemos entendido, ahora comienza la próxima fase en la que Estados Unidos suspenderá el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del INF, lo que, previsiblemente, ocurrirá este fin de semana", comentó Riabkov. Los diplomáticos de ambas potencias se reunieron en paralelo al encuentro realizado en Beijing por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se discutieron fórmulas para intentar mantener vigente el acuerdo.

No querían solución

Estados Unidos había advertido que comenzaría el proceso de retirada del acuerdo este 2 de febrero, a no ser que Rusia destruyera sus misiles "Novator” 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la OTAN), que según Washington viola el INF por tener un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros, que son los se encuentran prohibidos por el pacto. Para Riabkov, ese ultimátum no era más que "un juego”.

"Mi conclusión es que Estados Unidos no esperaba lograr ninguna solución. Fue todo un juego para ocultar la decisión ya tomada hace mucho tiempo de salirse del tratado”, apuntó. Riabkov dijo que le respondió a su interlocutora estadounidense que "no se puede entablar una conversación con Rusia con métodos de chantaje” y lamentó que Washington no aceptara la invitación para inspeccionar la pasada semana el "Novator”.

DZC (EFE, dpa, AFP)

Estos nueve países tienen la bomba atómica Rusia, el del arsenal más grande El arsenal nuclear más grande del planeta está en manos de Rusia, que no se conforma con sus 8.500 cabezas nucleares, sino que desde hace algún tiempo trabaja para modernizar tanto sus armas como sus sistemas de lanzamiento. Se estima que un cuarto de ellas están listas para ser utilizadas. La primera prueba atómica la realizaron los soviéticos en 1949.

Estos nueve países tienen la bomba atómica EE.UU., país pionero El primer país que probó la bomba fue Estados Unidos, que además es el único que la ha usado en un conflicto bélico: En 1945 lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, dos artefactos que causaron una destrucción nunca antes vista y apuraron la rendición del imperio. Estimaciones serias afirman que EE.UU. posee unas 7.700 cabezas nucleares. En la foto, un ensayo en el atolón de Bikini, en 1946.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Francia, siempre lista La mayoría de las 300 bombas atómicas que posee el arsenal nuclear de Francia están en submarinos, mientras que una cifra menor está a disposición para ser lanzada desde aviones. El ejército galo es el único que tiene la totalidad de su arsenal listo para ser utilizado. En la imagen, un test llevado a cabo por los franceses en el atolón de Mururoa, en la Polinesia.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Reino Unido, confiado en su fuerza submarina El tercer miembro de la OTAN que posee bombas atómicas es Reino Unido. Con un arsenal estimado en 215 ojivas, es el tercero que se sumó al club de los países poseedores de la bomba gracias al ensayo realizado en 1952. La mayoría de su capacidad nuclear está desplegada en submarinos y se estima que de todo su arsenal, 120 ojivas están listas para ser utilizadas. En la foto, un test de 1957.

Estos nueve países tienen la bomba atómica China es la cuarta potencia Con un poder nuclear estimado en 250 ojivas, China fue la cuarta potencia mundial en sumarse al club y la tercera en cuanto a número de armas nucleares. Desde que en 1964 realizó su primer ensayo, el país más poblado del planeta ha mantenido de forma estable el número de su arsenal, que puede ser utilizado tanto desde el aire como también el mar y posiciones en tierra.

Estos nueve países tienen la bomba atómica India, con los ojos en Pakistán El 18 de mayo de 1974 India realizó "Smiling Buddha", la primera prueba nuclear de su historia. Desde entonces no ha detenido sus planes, y permanentemente aumenta el tamaño de su arsenal y la capacidad operativa. Se estima que tiene hasta 110 ojivas, aunque ninguna de ellas estaría lista para ser utilizada. Su permanente conflicto con Pakistán es la excusa india para justificar su arsenal.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Pakistán, con los ojos en India Cuando en 1998 India realizó su primer test termonuclear, Pakistán decidió que había llegado la hora de tener su propio arsenal atómico. Sus planes al respecto son extremadamente secretos, pero expertos estiman que ha incrementado su capacidad hasta sumar 140 ojivas, ninguna de las cuales estaría lista para ser lanzada.

Estos nueve países tienen la bomba atómica Israel, la eterna sospecha Israel es el único país del club atómico que nunca ha confirmado poseer la bomba atómica, aunque tampoco ha negado esa información. Los expertos consideran que tiene hasta 200 ojivas nucleares (el número más probable es 80), y se especula sobre la posibilidad de que en 1979 hubiera realizado un test ultrasecreto, el que es conocido como "Incidente Vela".

Estos nueve países tienen la bomba atómica Corea del Norte, el novato En 2006 Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear, asegurando que formaba parte de un plan militar para protegerse de un eventual ataque de Estados Unidos. Desde entonces ha realizado numerosas pruebas que le significaron el aislamiento internacional y una serie de sanciones. Su arsenal estaría compuesto, cuando mucho, por 60 cabezas nucleares. Autor: Diego Zúñiga



