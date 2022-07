Rusia lanzó diez misiles contra la ciudad ucraniana de Mykolaiv

Los invasores rusos lanzaron durante la noche del sábado diez misiles, probablemente S-300, contra posiciones civiles en la localidad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, según reportes entregados este domingo (17.07.2022) por las Fuerzas Armadas de ese país. Si bien no se han evaluado aún los daños, hubo infraestructura dañada en distintos puntos de la urbe, sin que se informara de víctimas.

"Efectivamente, fue un ataque muy masivo y lo más probable es que de nuevo se hayan utilizado S-300, es decir, un arma potente, explosiva y con la mayor capacidad destructiva, la que hace el máximo daño", precisó la jefa del centro de prensa, Natalia Humeniuk. Agregó que ha habido destrucción y se reportaron incendios; el fuego ha sido contenido y continúan los trabajo de rescate.

Poco más temprano, el alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Senckevich, había informado a través de su cuenta de Telegram de "unas diez potentes explosiones" en la ciudad durante la noche. El viernes, los invasores habían bombardeado con misiles dos importantes centros universitarios de Mykolaiv, el Instituto Pedagógico y el Instituto de Construcción Naval.

38.300 rusos muertos

En las últimas semanas los rusos han intensificado sus ataques contra esta ciudad, que intentaron tomar -sin éxito- al comienzo de la invasión. "No hay palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir a qué nivel se ha degradado el Estado ruso. Es un doble crimen destruir precisamente institutos pedagógicos para que no haya ningún instituto de enseñanza y no se puedan formar nuevos profesores", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su habitual discurso nocturno.

En tanto, las Fuerzas Armadas Ucranianas cifraron en al menos 38.300 los militares rusos muertos desde el inicio de la invasión. Además, las fuerzas de Kyiv han destruido 1.684 tanques, 220 aviones, 188 helicópteros, 688 drones y una quincena de buques, entre otros. La inteligencia británica, por su parte, sitúa en más de 50.000 los soldados rusos muertos o heridos desde que comenzó la contienda, y estima que son casi 1.700 los tanques rusos destruidos.

DZC (EFE, Europa Press, AP)