Rusia frustró ataque ucraniano con 25 drones contra Crimea

Los 25 drones ucranianos que intentaban atacar la península anexionada por Rusia fueron derribados, señaló el Ministerio de Defensa ruso. Putin afirma que no puede haber un alto al fuego si persisten ataques ucranianos.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó este domingo (30.07.2023) que frustró por la noche un ataque con 25 drones ucranianos contra Crimea, península anexionada por Rusia en 2014.

"Dieciséis drones ucranianos destruidos por fuego de la defensa aérea", señaló el ministerio, añadiendo que no hubo víctimas. "Otros nueve drones ucranianos fueron neutralizados utilizando la guerra electrónica y, sin alcanzar el objetivo, se estrellaron en el mar Negro", dijo el Ministerio.

Kiev lanzó una contraofensiva a principios de junio para retomar los territorios conquistados por Moscú, principalmente ha afirmado su intención de recuperar Crimea. De ahí que en las últimas semanas ha intensificado y acrecentado sus ataques en esta península.

Por otra parte, tres drones ucranianos fueron derribados sobre Moscú el domingo temprano, dijo el Ministerio. El ataque dañó dos torres de oficinas y obligó a cerrar brevemente un aeropuerto internacional.

Una vista muestra la fachada dañada de un edificio de oficinas en la ciudad de Moscú tras el ataque de un dron ucraniano Imagen: REUTERS

Moscú no está cerrado a entablar negociaciones de paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no puede haber un alto al fuego en momentos en que el Ejército ucraniano ataca, al comentar la iniciativa de paz de los países africanos en una reunión anoche con medios rusos.

"Hay cosas que son difíciles o imposibles de realizar. Por ejemplo, uno de los puntos (de la iniciativa africana) es un alto el fuego. Pero el Ejército ucraniano ataca, está al ataque, como se dice, lleva a cabo una ofensiva estratégica de envergadura", dijo el mandatario, citado por la agencia oficial TASS.

En estas circunstancias, añadió, no se le puede pedir a Rusia un alto al fuego. "No podemos cesar el fuego cuando nos atacan", subrayó el jefe del Kremlin. Al mismo tiempo, recalcó que las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes.

"Por doquier el enemigo ha sido detenido y rechazado", enfatizó Putin, que aseguró que las fuerzas ucranianas sufren numerosas bajas y que en algunos sectores las tropas rusas pasan a la contraofensiva.

El mandatario volvió a insistir en que Rusia nunca se ha negado a entablar conversaciones de paz con Ucrania, que -subrayó- por decreto ha prohibido celebrar negociaciones con Moscú.

ee (afp/efe)