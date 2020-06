Rusia: estadounidense arriesga 18 años de cárcel por espiar

El ciudadano estadounidense Paul Whelan, un exinfante de marina detenido en Moscú en diciembre de 2018, podría ser condenado el lunes por un tribunal ruso a 18 años de cárcel por espionaje. Después de un juicio a puerta cerrada, debido a que los materiales de la causa contenían información confidencial, el tribunal municipal de Moscú dictará mañana sentencia.

A finales de mayo, la Fiscalía rusa pidió una pena de 18 años de prisión para Whelan, que el pasado 25 de mayo insistió en su inocencia y pidió a los jueces que dictaran una sentencia absolutoria. Su abogado denunció que en las pruebas presentadas hay "indicios de incitación al delito" por parte de otra persona y que los testigos de la acusación fueron en su mayoría agentes de los servicios secretos rusos.

Este sábado (14.06.2020) la embajada de EE.UU. en Moscú, que ha criticado a Moscú por el trato dado a Whelan, denunció que el juicio no había sido ni "justo" ni "transparente". "No se presentó ninguna prueba y el tribunal no dio opción a los testigos de la defensa de declarar a distancia o postergar su intervención debido a la cuarentena", señaló la legación diplomática en Twitter.

Whelan, de 50 años, fue detenido el 28 de diciembre de 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en un hotel de Moscú por presuntas "actividades de espionaje", supuestamente a favor de Estados Unidos. El antiguo infante de marina recibió supuestamente de un conocido un lápiz de memoria que "contenía la lista completa de los trabajadores de un servicio secreto" ruso.

Recientemente, Whelan fue ingresado y operado de urgencia de una hernia después de que EE.UU. acusase a Rusia de poner en peligro su vida al negarle atención médica externa. El acusado ha negado todas las acusaciones y ha calificado el caso de "secuestro político", al tiempo que su familia aseguraba que Whelan viajó a Moscú solo para asistir a una boda.

Las autoridades rusas han descartado el eventual intercambio del estadounidense por ciudadanos rusos arrestados en Estados Unidos antes de que termine el proceso en su contra. (EFE)