++Rusia dice que nuevamente usó misiles hipersónicos en Ucrania++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

11:38 | Boris Johnson pide a China condenar la invasión rusa de Ucrania

El primer ministro británico Boris Johnson pidió este domingo a China, aliado estratégico de Rusia, y a otros países que no se han pronunciado, a unirse a los países occidentales en su condena de la invasión rusa.

"A medida que pasa el tiempo y aumenta el número de atrocidades rusas, creo que se vuelve cada vez más difícil y políticamente incómodo para la gente, activa o pasivamente, tolerar la invasión de Putin", declaró el dirigente británico en una entrevista con el periódico Sunday Times.

10:20 | Ucrania y Rusia coinciden en 4 de 6 asuntos, según Turquía

"Hay una convergencia en las posiciones de ambas partes en cuestiones importantes y críticas. En particular, vemos que casi están de acuerdo en los cuatro primeros puntos. Algunas cuestiones deben decidirse a nivel de líderes", declaró el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, en una entrevista publicada este domingo por el diario Hürriyet.

"Si las partes no se apartan de sus posiciones actuales, podemos decir que tenemos la esperanza de un alto el fuego. Hay canales abiertos entre los líderes. Esto ya se sabe", dijo. "Si hay paz, si hay un acuerdo, definitivamente (Putin y Zelenski) se reunirán. No descartan esta posibilidad. No tienen una actitud negativa respecto a reunirse", añadió.

09:24 | Ucrania denuncia el bombardeo de escuela que servía de refugio

El ayuntamiento de Mariúpol (sureste de Ucrania) denunció el bombardeo por parte de fuerzas rusas de una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños.

En un comunicado publicado en Telegram se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se dan datos sobre el número de muertos y heridos. El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra, como ya lo había hecho el presidente Volodomir Zelensky en su alocución nocturna.

09:03 | Rusia dice que nuevamente usó misiles hipersónicos en Ucrania

Rusia dijo este domingo que utilizó misiles hipersónicos en Ucrania por segundo día consecutivo, esta vez para destruir una reserva de combustible del ejército ucraniano en el sur del país.

"Una gran reserva de combustible fue destruida por misiles de crucero Kalibr disparados desde el mar Caspio, así como por misiles balísticos hipersónicos lanzados por el sistema aeronáutico Kinjal desde el espacio aéreo de Crimea", declaró el ministerio de Defensa en un comunicado, sin precisar la fecha del ataque.

06:25 | Dañada en Ucrania una de las mayores plantas metalúrgicas de Europa

La fábrica siderúrgica y metalúrgica Azovstal de Mariúpol, una de las más grandes de Europa, resultó gravemente dañada por los ataques rusos, denunciaron el domingo responsables ucranianos.

"Una de las industrias metalúrgicas más importantes de Europa está destruida. Las pérdidas económicas para Ucrania son inmensas", afirmó la diputada Lesia Vasylenko, que publicó en su Twitter un video mostrando espesas columnas de humo por encima del complejo industrial.

Otro parlamentario, Serguéi Taruta, escribió en su página de Facebook que las fuerzas rusas que asedian Mariúpol "han prácticamente destruido la fábrica".

04:33 | Australia prohíbe las exportaciones de alúmina y bauxita a Rusia

Australia amplió el domingo sus sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, prohibiendo de inmediato las exportaciones de alúmina y bauxita, y prometió más armas y asistencia humanitaria para Kiev. El veto a las exportaciones busca impactar la producción de aluminio en Rusia, que depende en un 20% de la alúmina de Australia, indicó el gobierno.

Días antes, el gobierno australiano había sancionado al oligarca Oleg Deripaska, que tiene una participación en Queensland Alumina Limited, una empresa conjunta de la rusa Rusal y el gigante minero Rio Tinto.

El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que su gobierno trabaja con los aliados para "poner el máximo coste, la máxima presión en el régimen de Putin para que se retire de Ucrania". Según el dirigente, Australia ha impuesto 476 sanciones contra individuos o instituciones rusas desde el inicio de la invasión el 24 de febrero.

03:59 | Kiev suspende actividades de partidos vinculados a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que durante la ley marcial en vigor se suspende la actividad de varios partidos políticos, ante la guerra a gran escala emprendida por la Federación Rusa y los vínculos de algunos de ellos con este país.

En un vídeo divulgado esta madrugada en la web de la presidencia ucraniana, Zelenzki informó de que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania decidió suspender la actividad de "Plataforma de Oposición - Por la Vida", "Partido Sharia", "Nuestro", "Bloque de Oposición", "Oposición de Izquierda", "Unión de Fuerzas de Izquierda", "Estado", "Partido Socialista Progresista de Ucrania". "Partido Socialista", "Socialistas" y "Bloque de Vladimir Saldo", entre otros.

"Quiero recordarles a todos los políticos de cualquier campo: los tiempos de guerra muestran muy bien la escasez de ambiciones personales de aquellos que intentan poner sus propias ambiciones, su propio partido o carrera por encima de los intereses del estado, los intereses del pueblo", dijo el gobernante ucraniano. Cualquier actividad de los políticos "encaminada a escindirse o colaborar no tendrá éxito. Pero obtendrá una respuesta difícil", advirtió.

02:57 | Mariúpol dice que Rusia deportó por la fuerza a miles de sus habitantes

El ayuntamiento de Mariúpol acusó a las fuerzas rusas de deportar por la fuerza a varios miles de personas de esa ciudad ucraniana asediada por los bombardeos rusos, después de que Rusia hablara de "refugiados" que llegaban desde el estratégico puerto.

"Durante la semana pasada, varios miles de residentes de Mariúpol fueron deportados al territorio ruso", dijo el Ayuntamiento en una declaración en su canal de Telegram a última hora del sábado.

"Los ocupantes se llevaron ilegalmente a personas del distrito de Livoberezhniy y del refugio en el edificio del club deportivo, donde más de mil personas (en su mayoría mujeres y niños) se escondían de los constantes bombardeos", afirmaron las autoridades.

01:46 | Ciudades japonesas cancelan intercambios con localidades rusas hermanadas

Varias ciudades japonesas han cancelado actividades de intercambio con las localidades rusas con las que están hermanadas a raíz de la invasión de Ucrania emprendida por Moscú. Una de las últimas en hacerlo es la localidad de Hiroshima, que planeaba celebrar este año el 50 aniversario de relaciones con el municipio de Volgogrado, en el sur de Rusia.

"La invasión por parte de Rusia y los mensajes sugiriendo que el país podría usar armas nucleares pisotean los sentimientos de la gente de Hiroshima, que sufrió un ataque nuclear", explicó hoy a la agencia Kyodo de noticias un funcionario de la ciudad.

Un total de 43 municipalidades de Japón están hermanadas con localidades rusas, aunque por el momento ninguna de ellas ha anunciado que rompe el hermanamiento de manera definitiva.

