Rusia continúa avance en Bajmut pese a la resistencia ucraniana

Los cruentos enfrentamientos en la ciudad de Bajmut, al este de Ucrania, continúan con el avance paulatino de las fuerzas rusas hacia el oeste que amenaza con cortar las últimas vías de suministros de los ucranianos, mientras estos ofrecen una resistencia tenaz a los invasores.

"En el frente de Donetsk, los destacamentos de asalto liberaron dos manzanas en el oeste de la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut)", afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general mayor Ígor Konashénkov, en su parte diario sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania.

El militar, que ha informado en las últimas dos semanas de la toma de diecisiete manzanas en la ciudad, indicó que las acciones del Grupo de mercenarios rusos Wagner son apoyadas en los flancos por unidades de las Fuerzas Aerotransportadas y el Grupo Sur, que frustraron los intentos de contraataques ucranianos.

Los avances rusos en esa ciudad son corroborados por Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) estadounidense que confirmó el avance de las fuerzas rusas "alrededor de Bajmut", aunque destacó que "no han completado un movimiento de giro alrededor de la ciudad" que buscaría cerrar el cerco y dejar a las fuerzas ucranianas sin provisiones y pertrechos.

Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas sin éxito cerca de Hryhorivka (9 kilómetros al noroeste), Bohdanivka (6 kilómetros al noroeste), Khromove e Ivanivske (6 kilómetros al oeste).

Según militares de la Brigada 24 del Ejército ucraniano entrevistados por la agencia UNIAN, "los rusos destruyen todo en Bajmut". Un sargento de las fuerzas motorizadas con el identificativo de Cerber calificó la situación de "compleja pero bajo control", y señaló que los rusos utilizan todo tipo de armas, incluyendo la artillería e incluso armas químicas, con el fin de expulsar a los ucranianos de sus posiciones.

Los rusos, por su parte, no parecen apurarse: el jefe de Wanger, Yevgueni Prigozhin, descartó que la comandancia rusa haya puesto el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi como fecha a la toma de Bajmut. "No tenemos la intención de hacerle a nadie regalos para el 9 de mayo, no somos supersticiosos", indicó en su canal de Telegram.

