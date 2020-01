Rusia condena expulsión de diplomáticos desde Bulgaria

Rusia condenó este sábado (25.01.2020) la decisión de Bulgaria de expulsar a dos diplomáticos rusos por espionaje, al considerar que Sofía no presentó "pruebas convincentes" sobre su culpabilidad.

"Consideramos que el paso dado por Sofía es abiertamente inamistoso y provocador, y va en contra del carácter constructivo y tradicionalmente amistoso de las relaciones ruso-búlgaras. Nos reservamos el derecho a tomar medidas de respuesta", informó la cancillería rusa en un comunicado.

La nota oficial agrega que la parte búlgara no presentó "ninguna prueba convincente" para justificar su decisión. Bulgaria declaró el viernes "persona non grata" a dos diplomáticos rusos, aunque no tiene intención de presentar cargos contra ellos al gozar de inmunidad diplomática.

Según la Fiscalía búlgara, los dos diplomáticos rusos -el primer secretario del departamento consular en la Embajada y un funcionario de la oficina comercial rusa- recopilaron "información que representa secretos de Estado", desde 2017 y 2018, respectivamente.

En concreto, la Fiscalía informó de que el primero estuvo recabando información sobre el sistema electoral de Bulgaria, mientras que el segundo lo hizo sobre la situación energética del país.

A finales de 2019, en una situación parecida, Bulgaria declaró "persona non grata" a un diplomático ruso al que la Fiscalía responsabilizó de haber realizado actividades de espionaje mediante contactos con ciudadanos búlgaros con acceso a información sobre el país, la Unión Europea y la OTAN, a las que Bulgaria pertenece.

Ese diplomático abandonó el país a exigencia de Sofía y, en respuesta, Rusia expulsó a un alto funcionario de la Embajada de Bulgaria en Moscú. (EFE)