Rusia bloquea vuelos de la UE a Moscú en apoyo a Bielorrusia

Las autoridades aeroportuarias de Rusia bloquearon este jueves (27.05.2021) tres vuelos que debían despegar desde la Unión Europea con destino a Moscú, al negar a Air France y a Austrian Airlines un cambio de ruta para evitar sobrevolar territorio bielorruso, una medida recomendada por la UE en respuesta al reciente secuestro de un vuelo de Ryanair por parte de Minsk.

"La Administración Presidencial no se dedica al control del tráfico aéreo", recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Ante las consultas de la prensa, el Kremlin recomendó contactar a las autoridades de aviación rusas que, sin embargo, no han respondido hasta ahora a las consultas sobre el motivo de esta decisión, que en Occidente es vista como una señal de apoyo a Bielorrusia.

"Un cambio de ruta debe ser aprobado por las autoridades. Las autoridades rusas no han emitido esa autorización", resumió una portavoz de Austrian Airlines el motivo por el que el vuelo OS601 entre Viena y Moscú fue cancelado. El Ministerio austríaco de Exteriores dijo, por su parte, que "la reacción rusa no guarda ningún tipo de proporcionalidad", y pidió a Moscú "no entorpecer de forma artificial el tráfico aéreo entre Rusia y Europa".

Solo aerolíneas rusas y chinas

La aerolínea francesa, a su vez, tuvo que cancelar dos vuelos a Moscú -uno ayer y uno de mañana viernes- debido a que las autoridades rusas exigen "una nueva autorización" para ingresar a territorio ruso tras el cambio de ruta. Los pasajeros afectados podrán hacer el vuelo en la línea Aeroflot o recibir un reembolso del valor del pasaje.

Varias compañías han decidido evitar el espacio aéreo de Bielorrusia, además de Air France y Austrian Airlines, como Lufthansa, Swiss, Finnair, Iberia, la polaca LOT, Air Baltic, KLM o la propia Ryanair. Desde el miércoles solo aerolíneas chinas y rusas sobrevuelan Bielorrusia, según se puede constatar en el servicio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

Los líderes de la UE recomendaron a las compañías europeas evitar el espacio aéreo de Bielorrusia, a cuyas aerolíneas Bruselas prohibió sobrevolar el espacio aéreo comunitario. Por ello, Belavia anunció la cancelación de vuelos a ocho países (Polonia, Italia, Países Bajos, Alemania, Austria, Bélgica, España y Kaliningrado, en Rusia) debido a la medida impuesta por las autoridades europeas.

