++ Rusia ataca: Ucrania dice que no se rendirá ni entregará su territorio ++

Hora Central Europea (CET).

19.12 | Idea de una guerra nuclear es "inconcebible", dice portavoz de la ONU

La idea de una guerra nuclear en Europa es "inconcebible", afirmó este domingo a la AFP el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que había puesto en alerta la fuerza disuasoria nuclear. "La mera idea de un conflicto nuclear es sencillamente inconcebible", dijo el portavoz, cuando se le pidió una reacción del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a las declaraciones del mandatario ruso. (AFP)

18.51 | Borrell dice que cayó el tabú de que la UE no da armas en una guerra

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este domingo que ha caído el “tabú” de que la UE no proporcionaba armas durante un conflicto, algo que está dispuesta a organizar y financiar para Ucrania, con fondos comunes de los Estados miembros. “Otro tabú ha caído. Que la UE no daba armas en una guerra. Sí, lo estamos haciendo, porque esta guerra requiere nuestra implicación en apoyo del Ejército ucraniano”, indicó Borrell en una declaración a la prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que anunciaron la propuesta de cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos o el veto a medios pro-Kremlin. “Vivimos en tiempos sin precedentes, como cuando vino la pandemia. Nos enfrentamos a la peste y a la guerra, como en los tiempos bíblicos. Y esto no acabará aquí”, señaló Borrell. (EFE)

18.42 | Guerra en Ucrania desplaza "más de 7 millones" de personas, dice Comisario Europeo

La ofensiva militar iniciada por Rusia en Ucrania provoca el desplazamiento de "más de siete millones" de personas, expresó este domingo el comisario europeo para Gestión de Crisis, el esloveno Janez Lenarcic. "Actualmente la estimación del número de desplazados ucranianos es de más de siete millones de personas", dijo Lenarcic en una conferencia prensa. "Estamos siendo testigos de lo que podría convertirse en la mayor crisis humanitaria del continente europeo en muchos años", añadió. (AFP)

18.41 | Ferrocarriles alemanes ofrece transporte gratis a refugiados ucranianos

La empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn (DB) permite desde hoy a toda persona refugiada con pasaporte o documento de identidad ucraniano viajar de forma gratuita en todos sus trenes de larga distancia desde Polonia a Alemania. En un comunicado, DB precisa que esta medida tiene como objetivo "facilitar a los refugiados la continuación de su viaje desde la frontera y dentro de Alemania". DB está además en contacto estrecho con el Gobierno alemán, el Ministerio de Transporte y las autoridades federales y de los estados federados, así como con las empresas de ferrocarriles de los países vecinos Polonia, República Checa y Austria. La compañía alemana se prepara junto a la empresa de ferrocarriles polaca a aumentar su capacidad de transporte a corto plazo en caso necesario, para lo que se contempla eventualmente la disposición de vagones adicionales o de trenes especiales. Actualmente circulan hasta seis trenes de larga distancia Eurocity desde Polonia a Alemania, todos a través del paso fronterizo de Fráncfort del Oder. (EFE)

18.21 | Turquía reconoce "estado de guerra" entre Ucrania y Rusia, por lo que podría bloquear sus buques

Turquía reconoció este domingo oficialmente "el estado de guerra" entre Rusia y Ucrania, lo cual la autoriza, en virtud de la Convención de Montreux de 1936, a limitar el acceso de ambos beligerantes a los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, entrada al mar Negro. "La situación en Ucrania se ha convertido en una guerra. Turquía aplicará, con transparencia, todas las disposiciones de la Convención de Montreux", indicó su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Casuvoglu, en una entrevista brindada a la cadena de televisión CNN-Turquía. Desde el comienzo de la invasión rusa a su país, el embajador ucraniano ante Ankara, Vasil Bodnar, instó a Turquía a cerrar ambos estrechos a los buques rusos. A pesar de ser aliado de Ucrania y miembro de la OTAN, Turquía no respondió inmediatamente a esta demanda. Turquía controla el acceso al Mar Negro en virtud de la Convención (tratado) de Montreux, rubricado en 1936, que garantiza la libre circulación de los barcos mercantes en tiempos de paz y le otorga el derecho de bloquear a los buques de guerra en caso de que haya un conflicto, y sobre todo si la propia Turquía se considera amenazada, salvo que estos buques tengan que regresar a su puerto-base. (AFP)

18.04 | Rusia reconoce muertos, heridos y prisioneros en campaña ucraniana

El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció por primera vez la existencia de muertos, heridos y prisioneros durante la "operación militar especial" ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania. "Lamentablemente tenemos camaradas muertos y heridos", declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, sin especificar el número de bajas. "Los soldados rusos están mostrando coraje en el desempeño de sus misiones de combate (...) Desafortunadamente, hay muertos y heridos. Pero nuestras pérdidas son mucho menores" que en el campo ucraniano, agregó. (EFE, AFP)

17.52 | Ucrania tratará de negociar con Rusia, pero con escepticismo, dijo Zelenski

Ucrania quiere "intentar" negociar con Rusia aunque sin mucha convicción de que las conversaciones previstas el domingo puedan poner fin a la invasión rusa, declaró el domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Digo las cosas claramente, como siempre: no creo que dé resultado" pero "tenemos que intentarlo", declaró Zelenski en un video, ante las negociaciones programadas el domingo entre Rusia y Ucrania en la frontera con Bielorrusia. (AFP)

17.39 | Bruselas propone el cierre del espacio aéreo a Rusia y prohibir emisión RT y Sputnik

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea propondrá la prohibición el paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea, incluidos jets privados de oligarcas, y buscará vetar las emisiones de Russia Today (RT) y Sputnik en territorio comunitario. Asimismo, se aplicarán nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania. Estas medidas se suman a la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la exclusión de varios bancos rusos de SWIFT anunciados ayer, así como a la financiación europea a la compra y entrega de armas y equipos militares a Ucrania. La propuesta de la Comisión tiene que recibir la aprobación del Consejo (los países) antes de poder entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. "Estos aviones ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE. Esto se aplicará a cualquier avión. Así que permítanme ser muy clara: nuestro espacio aéreo estará cerrado a todos los aviones rusos y eso incluye los aviones privados de los oligarcas", afirmó Von der Leyen. (EFE)

17.28 | Al menos 10 niños muertos y 6 escuelas bombardeadas en Ucrania, según ONG

Save the Children asegura que al menos diez niños han muerto por los bombardeos en Ucrania por parte de Rusia, que ha atacado a seis escuelas de ese país, con lo que la ONG ha pedido el cese inmediato de la guerra para proteger a los menores de la violencia y de la vulneración de sus derechos. En un comunicado, afirma que los ataques a las escuelas ucranianas ponen en peligro la vida de los 7,5 millones de niños del país e insiste en que éstas deben ser espacios "seguros e inviolables" tanto para la infancia como para el profesorado, "con especial protección incluso en un escenario de conflicto". La ONG asegura que dos profesoras murieron el viernes cuando un misil impactó en una escuela de Gorlovka, en el este de Ucrania, y Naciones Unidas también ha confirmado, según la ONG, el ataque a una guardería y un orfanato, en la ciudad nororiental de Okhtyrka, con una niña de siete años entre las seis personas muertas en ese lugar. (EFE)

17.20 | OMT cree que se darían circunstancias para supender Rusia como país miembro

La Organización Mundial del Turismo (OMT) "ha constatado" que Rusia incumple todos los principios básicos de la organización, por lo que entiende que se darían las circunstancias para suspender al país que preside Vladimir Putin en su membresía, que debe ser propuesta por los países miembros. El secretario general de la organización de Naciones Unidas, Zurab Pololikashvili, ha explicado a EFE que esta constatación, sin precedentes en la organización, se explica por la guerra emprendida por el gobierno de Putin contra Ucrania. La OMT hizo un llamado a sus miembros ante la situación generada por la guerra en Ucrania para que se actúe sobre la membresía rusa. Para ello, precisa el respaldo de dos tercios de los 160 países que forman para de la organización. "Situaciones extremas exigen pasos sin precedentes y coraje político. Los países miembros de la OMT deben cumplir con los principios a los cuales se comprometen al unirse a la organización", ha añadido el secretario general. (EFE)

16.53 | La OMS advierte de la escasez de oxígeno y quiere corredores seguros para Ucrania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el domingo corredores seguros para entregar suministros médicos de emergencia en el cuarto día de la invasión de Ucrania, incluido oxígeno, que escasea. "Es imperativo que los suministros médicos que salvan vidas -incluido el oxígeno- lleguen a quienes los necesitan", dijo la agencia de la ONU en un comunicado. "Estos recursos necesitarán un tránsito seguro, incluido con un corredor logístico a través de Polonia", escribieron el jefe de la OMS, Tedros Ghebreyesus, y su director regional para Europa, Hans Kluge en un comunicado conjunto. Según la OMS, el suministro de oxígeno en Ucrania ha llegado a "una situación muy peligrosa", con "camiones incapaces de transportar oxígeno entre las fábricas y los hospitales". Algunos hospitales ya han agotado sus suministros "y la mayoría de ellos podrían hacerlo en las próximas 24 horas". (AFP)

16.33 | Las fuerzas ucranianas afirman que controlan totalmente Járkov

Las fuerzas ucranianas controlan totalmente la ciudad de Járkov, situada en noreste de Ucrania, a unos 40 kilómetros de la frontera de Rusia, informaron este domingo las autoridades locales. "¡El control sobre Járkov es completamente nuestro! Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las Fuerzas de Defensa están trabajando y la ciudad está siendo completamente limpiada de enemigos", escribió en su canal de Telegram Oleg Sinegubov, jefe de la administración de la región de Járkov. Según el responsable del Ejecutivo regional, "el enemigo está completamente desmoralizado" y ha abandonado vehículos blindados en la calles de Járkov. (EFE)

16.21 | Ucrania asegura que no se rendirá ni entregará ninguna parte de su territorio

El ministro de Asuntos Exteriores Ucrania, Dmitro Kuleba, afirmó que su país no va a "capitular ni a entregar una pulgada de su territorio". "Vamos a escuchar lo que quiere decir Rusia (...) y a decir lo que pensamos de esta guerra", dijo el jefe de la diplomacia ucraniana en rueda de prensa sobre las conversaciones que se mantendrán con Rusia en la frontera ucraniano-bielorrusa. (EFE)

16.18 | OIEA: Un almacén de residuos nucleares en Kiev fue alcanzado por misiles

El OIEA, la agencia atómica de la ONU, confirmó este domingo que un almacén de residuos nucleares en Kiev fue alcanzado en la noche del sábado al domingo por misiles, sin que se produjeran daños y sin que se detectaran por ahora fugas radiactivas. En un comunicado, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, explicó que el regulador nuclear de Ucrania aseguró que logró restaurar esta mañana las comunicaciones con el sitio atacado y con el sistema de medición de radiación. Los expertos del regulador esperan recibir "pronto" los resultados de las mediciones de radiactividad del lugar. El OIEA no detalla en su comunicado si fuego ruso o ucraniano fue el origen de estos impactos. (EFE)

16.09 | La puesta en alerta de fuerzas nucleares rusas busca presionar a Ucrania, dice ministro

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, no obstante, afirmó que su país "no capitulará" ante Moscú. En tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tachó de "irresponsable" a Rusia después de que el presidente Vladimir Putin pusiera en alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del ejército ruso. "Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la CNN. "Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania, librando una guerra contra una nación soberana independiente, llevando a cabo una invasión en toda regla de Ucrania, esto añade gravedad a la situación". añadió. (AFP)

16.07 | EE.UU. acusa a Putin de "fabricar amenazas" al poner en alerta a su fuerza nuclear

Estados Unidos acusó el domingo al presidente ruso, Vladimir Putin, de "fabricar amenazas" al colocar a sus fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima, en medio de la crisis de Ucrania. "Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser consultada sobre el anuncio de Moscú. "En ningún momento Rusia fue amenazada por la OTAN o Ucrania (...) Resistiremos esto. Tenemos la capacidad de defendernos", agregó. En tanto, la embajadora de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, condenó enérgicamente la puesta en alerta de las fuerzas de disuasión nuclear rusas. "Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable", dijo en una entrevista en la cadena CBS. (AFP)

16.03 | España cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas

España cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, siguiendo así las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea, informó este domingo Ministerio de Transportes español en su cuenta oficial de Twitter. Con esta medida, España se suma al resto de los países europeos que ya han cerrado sus espacios aéreos como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca, los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, Rumania, Eslovenia, Reino Unido, Polonia, República Checa y Bulgaria. El cierre del espacio aéreo es un paso más en un proceso sancionador que persigue aislar económicamente a Rusia por su invasión de Ucrania. En respuesta, Rusia ha hecho lo propio con los países que han establecido esta prohibición. (EFE)

15.57 | Celac coordina una red de asistencia para evacuar a sus nacionales en Ucrania

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia "pro tempore" (PPT) ejerce Argentina, está coordinando una "red de asistencia consular regional" para evacuar a ciudadanos latinoamericanos y caribeños desde Ucrania. "En el marco de las acciones de colaboración que realizan los países integrantes de la Celac, la PPT Argentina destaca la iniciativa propuesta por Perú para abordar de manera coordinada la asistencia a sus ciudadanos a través de la cooperación consular", señaló en un comunicado la presidencia "pro tempore" de la organización, compuesta por 32 países latinoamericanos y caribeños. Las representaciones consulares de las cancillerías de Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil ya están "articulando sus recursos", con el propósito de implantar un plan de evacuación "recién cuando estén dadas las condiciones de seguridad". (EFE)

15.52 | Bruselas, partidaria de activar directiva de protección temporal por Ucrania

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, adelantó este domingo que la Comisión Europea es partidaria de activar por primera vez la directiva europea de protección temporal, un marco legal que permite dar protección inmediata a personas que llegan en cantidades masivas a la UE y no pueden volver a sus países. "En mi opinión, sería el momento correcto para usar la directiva de protección temporal, para darle protección adecuada a la gente que huye y la posibilidad de quedarse en la UE", dijo Johansson a su llegada a un Consejo extraordinario de ministros del Interior en Bruselas. (EFE)

15.51 | Agencia rusa de noticias TASS, suspendida de una alianza europea

La Alianza Europea de Agencias de Noticias (EANA) comunicó su decisión de suspender a la agencia pública de noticias rusa TASS como miembro de la organización debido a que una nueva legislación que ha entrado en vigor en Rusia reduce fuertemente la libertad de prensa. La suspensión tiene efecto inmediato y será el objeto de una Asamblea General extraordinaria de la EANA el próximo 13 de mayo, en la que se debatirá sobre la expulsión definitiva del órgano de prensa ruso. La directiva de la Alianza considera que bajo las actuales circunstancias TASS no está en capacidad de ofrecer noticias imparciales, lo que supone una violación del estatuto de la entidad, que integran 32 agencias europeas de noticias. (EFE)

