+ Rusia ataca: Kiev pide misión de la ONU para Chernóbil +

Toda la información en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).

04:07| Los Óscar piden un minuto de silencio por Ucrania

La 94ª entrega de los Premios de la Academia de Hollywood pidió este domingo (27.03.2022) por la noche un minuto de silencio en homenaje a Ucrania, invadida por Rusia.

Durante un momento las pantallas emitieron mensajes que pedían que se envíe ayuda y enumeraban las necesidades básicas de los ucranianos, como "comida", "cuidados médicos" o "mantas". "Les pedimos que ayuden a Ucrania en todo lo que puedan", se leía en uno de ellos. -afp

03:03| Kiev pide misión de protección de la ONU para Chernóbil

Ucrania ha pedido al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declare una zona de seguridad especial para la planta de energía nuclear de Chernóbil. La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que una misión especial de la ONU debería tomar el control del área, informó el domingo (27.03.2022) Ukrayinska Pravda.

"En términos de seguridad nuclear, las acciones irresponsables y poco profesionales del Ejército ruso representan una seria amenaza no solo para Ucrania, sino también para cientos de millones de otros europeos", dijo la funcionaria y agregó que, "por lo tanto, pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas inmediatas para desmilitarizar la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl y desplegar una misión especial de la ONU". -dpa

02:13| Gran Bretaña dice que Rusia aísla a Ucrania del comercio marítimo

El Ministerio de Defensa británico (MoD por sus siglas en inglés) ha dicho que Rusia estaba "aislando efectivamente a Ucrania del comercio marítimo internacional" gracias a lo que denominó un "bloqueo distante" de la costa del Mar Negro del país.

En una actualización del domingo (27.03.2022) por la noche, el Ministerio dijo que las fuerzas navales rusas también "continuaban realizando ataques esporádicos con misiles contra objetivos en toda Ucrania". El Ministerio de Defensa también afirmó que, en el futuro, era menos probable que la Armada rusa realizara operaciones "en las proximidades de la costa de Ucrania" después de que los ucranianos destruyeran un gran barco de desembarco en la ciudad portuaria sureña de Berdyansk, que identificó como Saratov. -dpa

01:36| Zelenski advierte a ucranianos que no colaboren con rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido a sus compatriotas de los peligros de colaborar con los ocupantes rusos. En un mensaje de video el domingo (27.03.2022) por la noche, hizo un llamado a las "personas fenomenalmente tontas" que quieren trabajar junto con el Ejército ruso.

"Me gustaría señalar que ellos 'los rusos' están rechazando incluso a su propia gente. Entonces, ¿qué harán con los traidores extranjeros?", afirmó al hacer un llamado a la población ucraniana que está pensando en esto para que lo reconsidere. "Pero sé que este tipo de personas no piensan en nada”, dijo. "De lo contrario, no se habrían convertido en traidores", agregó el gobernante. -dpa

01:07| Ucrania: fuerzas rusas cerca de Chernóbil podrían representar nueva amenaza de radiación

Una alta funcionaria ucraniana acusó a Rusia el domingo (27.03.2022) de actos "irresponsables" alrededor de la central eléctrica ocupada de Chernóbil que podría enviar radiación a gran parte de Europa, e instó a las Naciones Unidas a enviar una misión para evaluar los riesgos.

La viceprimera ministra Iryna Vereshchuk aseguró que las fuerzas rusas estaban "militarizando" la zona de exclusión alrededor de la estación, lugar del peor accidente nuclear civil del mundo en 1986. Las fuerzas rusas, dijo, estaban transportando grandes cantidades de armas viejas y en mal estado, creando un riesgo de dañar la vasija de contención construida alrededor del cuarto reactor destrozado de la estación. -reuters

00:48| Zelenski dice estar analizando la demanda de neutralidad de Rusia

El presidente Volodimir Zelenski dijo el domingo (27.03.2022) que su Gobierno está considerando "cuidadosamente" una demanda rusa de neutralidad ucraniana, un punto clave de controversia mientras los negociadores de ambas partes se preparan para una nueva ronda de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

"Este punto de las negociaciones es comprensible para mí y se está discutiendo, se está estudiando cuidadosamente", dijo Zelenski durante una entrevista con varias organizaciones de noticias rusas independientes. La ONU estima que al menos 1.100 personas civiles han muerto y más de 10 millones han sido desplazadas en una guerra devastadora que ha durado mucho más de lo que esperaban los líderes de Moscú. -afp

00:39| En llamada con Putin, Erdogan de Turquía enfatiza la necesidad de un alto el fuego

El presidente turco, Tayyip Erdogan, le dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una llamada telefónica el domingo (27.03.2022) que se necesitaba un alto el fuego y mejores condiciones humanitarias luego de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, informó su oficina en un comunicado.

"Erdogan destacó la importancia de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, la implementación de la paz y la mejora de las condiciones humanitarias en la región", dijo su oficina en una lectura de la llamada. -reuters

00:23| La Ópera de París recauda 300.000 euros en un concierto solidario por la paz

La Ópera Nacional de París recaudó este domingo (27.03.2022)300.000 euros en un concierto solidario "por la paz" que rindió homenaje al pueblo ucraniano tras la invasión de Ucrania lanzada el pasado 24 de febrero por el régimen de Vladímir Putin.

Alrededor de 1.900 personas abarrotaron la sala principal del Palacio Garnier para disfrutar del recital que ofreció la orquesta y el coro de la Ópera Nacional parisina bajo la dirección musical del maestro italiano Carlo Rizzi y la dirección coral de la taiwanesa Ching-Lien Wu. -efe

00:00| Canciller alemán dice que un cambio de régimen en Rusia no es "objetivo de la OTAN"

Un cambio de régimen en Rusia no es el "objetivo de la OTAN", a pesar de la invasión de Ucrania, dijo el domingo (27.03.2022) el canciller alemán, Olaf Scholz, en televisión.

En declaraciones al canal público alemán ARD, el mandatario señaló que había podido "hablar extensamente" con Joe Biden y que un eventual cambio de régimen en Rusia no era "el objetivo de la OTAN, ni el del presidente estadounidense". Biden dijo el sábado en Varsovia que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no puede permanecer en el poder". -afp

ama (afp, efe, ap, reuters, dpa)