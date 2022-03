++ Rusia ataca: FMI aprueba $1.400 millones en ayuda a Ucrania ++

Toda la información en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).

02:08 | Zelenski: unos 35.000 civiles son evacuados de ciudades ucranianas

Al menos 35.000 personas civiles fueron evacuadas este miércoles (09.03.2022) de ciudades ucranianas asediadas por topas rusas, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Dijo en un mensaje de video que tres corredores humanitarios permitieron la evacuación de pobladores de las ciudades de Sumy y Enerhodar y zonas en las afueras de la capital Kiev. -afp

01:47| EE.UU. advierte que Rusia podría usar armas químicas o biológicas en Ucrania

Estados Unidos advirtió este miércoles (09.03.2022) que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que, aseguró, es "falsa".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania. "Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas, y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o biológicas en Ucrania", escribió Psaki en su cuenta oficial de Twitter. -efe

01:02| Hay millones de personas vulnerables en peligro en Ucrania, advierten ONG

Millones de personas adulto-mayores y con discapacidades que no pudieron huir de Ucrania a raíz de la invasión rusa corren un "alto riesgo" y necesitan protección, advirtió el jueves (10.03.2022) Disasters Emergency Committee (DEC), una coalición de oenegés humanitarias británicas.

Más de dos millones de personas han huido de Ucrania en los últimos días en busca de seguridad, pero las personas mayores y discapacitadas corren el riesgo de quedarse sin atención y apoyo, advirtió DEC, estimando que más de 7 millones de personas en Ucrania tienen 60 años o más. Según el foro europeo de la discapacidad, hay en Ucrania 2,7 millones de personas discapacitadas. -afp

00:51| Diplomáticos europeos muestran apoyo a Ucrania en Nicaragua, aliada de Rusia

Diplomáticos europeos expresaron este miércoles (09.03.2022) desde Managua su solidaridad con Ucrania ante la invasión de Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin es aliado político del mandatario Daniel Ortega en Nicaragua.

"Estamos aquí para manifestar y mostrar ese apoyo y esa unidad alrededor de principios básicos de soberanía, de autodeterminación, contra la injerencia en los asuntos internos de otro país, como es el caso de Ucrania", dijo el embajador francés, Brieuc Pont, en cuya residencia se realizó una ceremonia de apoyo. -afp

00:47| Bombardeo ruso de hospital pediátrico de Ucrania provoca indignación global

El bombardeo de un hospital pediátrico del puerto ucraniano de Mariúpol, sitiado por las tropas rusas, provocó este jueves (10.03.2022) un clamor de indignación global.

El ataque, que según las autoridades locales dejó 17 personas adultas heridas, se produjo la víspera de la primera reunión de negociación de alto nivel entre los dos países desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Un responsable regional precisó que las personas heridas son todas trabajadores del hospital pediátrico y que "no hay ningún niño" entre ellos ni ningún fallecido en el ataque. -afp

00:16| Borrell: China podría jugar un papel importante en la solución de la guerra

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles (09.03.2022) que China podría jugar, si quisiera, "un papel importante" en la solución de la guerra, ya que "nadie tiene más influencia sobre Rusia" y para Ucrania "no sería una mala solución".

En una entrevista en el programa "El Objetivo" de La Sexta, Borrell ha asegurado que el conflicto continuará mientras no se llegue a una solución diplomática, "que no se encuentra cerca" en estos momentos, y que la reunión del 10 de marzo en Turquía de los ministros de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y de Rusia, Serguéi Lávrov, "es un primer paso". -efe

00:08| OIEA denuncia corte de datos desde centrales nucleares en Ucrania

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denunció este jueves (10.03.2022) el corte de la transmisión de datos a distancia de sus sistemas de vigilancia en las centrales de Chernóbil y Zaporozhie, ambas controladas por fuerzas militares rusas.

En un comunicado, el director general del OIEA, Rafael Grossi, se mostró "preocupado por la repentina interrupción de estos flujos de datos a la sede del OIEA en Viena". En ambas instalaciones hay grandes cantidades de material nuclear en forma de combustible nuclear gastado o fresco, además de otros tipos de material atómico. -efe

00:06| Reino Unido llama al G7 a prohibir la importación de petróleo ruso

El Reino Unido instó este miércoles (09.03.2022) a todos los países del G7 a "poner fin al uso del petróleo y gas rusos", como hizo junto con Estados Unidos, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Putin debe fracasar", declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, durante una visita a Estados Unidos. "En nuestra respuesta" a la invasión rusa de Ucrania, "debemos redoblar nuestras sanciones", dijo en rueda de prensa, junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken. -afp

00:05| El FMI aprueba 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania

La junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles (09.03.2022) el desembolso de 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, para "mitigar el impacto económico" que está teniendo la guerra en el país.

La cantidad aprobada por el Fondo encaja con la solicitada por el Gobierno ucraniano y servirá para "hacer frente a necesidades de financiación urgentes", indicó el FMI en un comunicado. -efe

00:04| Más de 1.200 civiles mueren en ciudad ucraniana de Mariúpol

Un total de 1.207 civiles de Mariúpol murieron desde el inicio, hace nueve días, del asedio ruso de este estratégico puerto de Ucrania, indicó este miércoles (09.03.2022) la Alcaldía de la ciudad.

"Nueve días. Nueve días de bloqueo de Mariúpol (...). Nueve días - 1.207 civiles muertos. Nueve días de genocidio de la población civil", afirmó la Alcaldía en un mensaje en Telegram, junto a un video con declaraciones del alcalde, unas horas después de que los bombardeos rusos destruyeran un hospital pediátrico de la ciudad.

00:03| EE. UU. rechaza definitivamente transferir aviones de combate polacos a Ucrania

Estados Unidos rechazó definitivamente la propuesta de Polonia de entregar aviones Mig-29 al Ejército estadounidense para después proporcionárselos a Ucrania, anunció este miércoles (09.03.2022) el Pentágono.

Los servicios de inteligencia creen que la transferencia de aviones MiG-29 a Ucrania "podría conducir a una reacción rusa significativa que aumentaría la perspectiva de una escalada militar con la OTAN", declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby, en rueda de prensa. -afp

00:02| Ayuda financiera, crucial para que los servicios sigan funcionando en Ucrania

Las ayudas humanitarias y de seguridad fluyen conforme empeora la crisis en Ucrania, pero el apoyo económico también es vital para que el Gobierno siga funcionando.

"La economía está colapsando", dijo Adnan Mazarei, del Institute for International Economics, un grupo de estudio basado en Washington. Mientras Kiev no pueda recolectar impuestos, "es absolutamente crucial que la comunidad internacional provea una asistencia rápida no solo con fines humanitarios, sino para mantener algunas funciones básicas del gobierno", detalló. -afp

00:01| Bolsas recuperan terreno y el petróleo se derrumba tras días de alza

Wall Street y las bolsas europeas repuntaron con fuerza este miércoles (09.03.2022), mientras que el petróleo cayó fuertemente, tras un gesto de apertura diplomática del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de la guerra en su país.

La bolsa de Nueva York terminó con un fuerte repunte, su mejor jornada en lo que va del año, impulsada por una brutal caída de los precios del petróleo provocada por las declaraciones de Zelenski. En la campana de cierre, el Dow Jones subió 2,00% a 33.285,09 puntos, el Nasdaq 3,59% a 13.255,55 unidades, y el S&P 500 2,57% a 4.277,86. En tanto en Europa, los parqués de Fráncfort y París registraron alzas de 7,9% y 7,1% respectivamente, en un movimiento de busca de oportunidades después de varias sesiones en baja. -afp

00:00| Lacalle Pou se muestra predispuesto a recibir personas ucranianas

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este miércoles (09.03.2022) que está predispuesto a que el país suramericano reciba personas refugiadas ucranianas, aunque aclaró que aún no habló sobre esa posibilidad con ningún organismo.

"Uruguay ha tenido históricamente los brazos abiertos en ese sentido", dijo a la prensa el mandatario durante un encuentro en la ciudad de Carmelo, en el suroeste del territorio, donde participó de un acto en el que se colocó la piedra fundamental para dar inicio a las obras de un nuevo aeropuerto internacional. -efe

