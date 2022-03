++Rusia ataca a Ucrania: Zelenski da entrevistas a medios rusos++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

17.34 | Establecer número de víctimas tras bombardeo del teatro de Mariúpol es casi imposible

Más de diez días después del bombardeo del teatro de Mariúpol, aún se desconoce la suerte de cientos de civiles que se habían refugiado allí, dijo a la AFP Kateryna Sukhomlynova, concejala municipal de la ciudad ucraniana bajo asedio ruso. Las malas comunicaciones y la ausencia de autoridades locales hacen casi imposible la tarea de hacer balance, explica Sukhomlynova, que consiguió huir de esa ciudad portuaria estratégica el mismo día del bombardeo al teatro, el 16 de marzo. Alrededor de 300 personas murieron en el bombardeo del teatro, donde cientos de personas se habían refugiado, anunció el viernes el ayuntamiento de la ciudad, citando testigos, sin poder ser más precisos. Sukhomlynova destaca que es "muy difícil contar los muertos" y recuerda que también se desconoce la suerte de los 400 civiles que se encontraban en una escuela de arte bombardeada el 20 de marzo. Según ella, es cierto que el balance global de víctimas fatales en su ciudad supera la cifra de más de 2.000 muertos brindada hasta la fecha por el ayuntamiento. (AFP)

17.31 | Orbán responde a las criticas de Zelenski y dice que este es solo actor

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, respondió hoy a las recientes críticas expresadas en su contra por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, diciendo qué él es abogado y no solo actor como el líder ucraniano. “Yo soy abogado y trabajo con los conocimientos que he acumulado en el mundo de las leyes. Alguien que es actor, pues trabaja con los conocimientos que ha acumulado como actor”, dijo Orbán en declaraciones a la radio pública Kossuth. Sin embargo, poco después de la entrevista, el portal opositor de noticias telex.hu destacó hoy que antes de ser actor, Zelenski se graduó en Derecho en la Universidad de Economía de Kiev, mientras que Orbán fue toda su vida político y parlamentario. “Esto hace que en realidad (Orbán) no haya pasado ni un solo minuto en el mundo de las leyes”, agregó el portal opositor. En su intervención telemática a los líderes europeos esta semana, Zelenski se dirigió explícitamente a Orbán y le pidió que se decida "de qué lado" está en la agresión rusa. (EFE)

17.28 | Kiev anuncia nueva ronda negociadora con Rusia en Tuquía a partir de mañana

Ucrania y Rusia celebrarán una nueva ronda de negociaciones, esta vez de tres días, de mañana lunes al miércoles, y en Turquía, según anunció el jefe de la delegación ucraniana, David Braun, a través de las redes sociales. Turquía acogió ya la reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Sérguei Lavrov, y el ucraniano, Dmytro Kuleba, a principios de mes, y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, está comprometido en el mantenimiento de canales diplomáticos en el conflicto. (EFE)





17.04 | Portal independiente "Meduza" anuncia entrevista con Zelenski a medios rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ofreció una entrevista a varios medios independientes rusos, la primera con periodistas de ese país desde el inicio de la invasión de Ucrania, según anuncia el portal "Meduza". De acuerdo con ese medio, que emite en ruso desde Letonia y fue bloqueado por las autoridades de Moscú, la entrevista será difundida a última hora de este domingo y sin censura. Junto a "Meduza" participan en el encuentro periodistas del diario Kommersant y del canal independiente "Novaya Gazeta", donde quedará colgada. El portal "Meduza" fue declarado "agente extranjero" por las autoridades rusas, que lo bloquearon a principios de marzo, pero sigue emitiendo en ruso desde Letonia, donde instaló una sede en 2015. (EFE)

16.27 | El CICR desmiente haber participado en evacuaciones forzosas

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desmintió haber facilitado evacuaciones forzadas de civiles ucranianos hacia Rusia. "El CICR nunca ayuda para organizar o llevar a cabo evacuaciones forzadas. Esto se aplica en todos los lugares donde trabajamos. Nunca daríamos nuestro apoyo a una operación que iría en contra de la voluntad de la gente o de nuestros principios", aseguró el CICR en un comunicado el sábado por la noche, que no precisa la razón del desmentido. El Comité parece -sin embargo- responder a las acusaciones de Roman Rukomeda, un analista ucraniano que se expresó en un artículo de opinión del medio digital Euractiv el sábado. En el texto, Rukomeda denuncia "el comportamiento extraño del Comité de la Cruz Roja y de su presidente, que anunció la decisión de abrir una oficina en Rostov para ayudar a los terroristas rusos a deportar de manera ilegal ciudadanos ucranianos". (AFP)

16.25 | Ucrania afirma que "ningún país" reconocerá un "referéndum ilegal" en Donbás

El gobierno ucraniano advirtió hoy que "ningún país del mundo" reconocerá el resultado de un referéndum como el que pretenden llevar a cabo en la autoproclamada república separatista de Lugansk ya que, según Kiev, sería "ilegal". "Ningún país del mundo reconocerá el cambio por la fuerza de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania", afirmó en su cuenta de Facebook un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano. Kiev sostiene que una consulta de estas características sería "ilegal" y que, de llevarla adelante, Rusia afrontaría una "respuesta internacional" más contundente que las sanciones y que "profundizaría" en su aislamiento. La reacción de Exteriores sigue a las declaraciones del líder de Lugansk, Leonid Paschenik, quien dijo que en un "futuro próximo" puede celebrarse un referéndum sobre la integración de este territorio prorruso a Rusia, según recoge la agencia oficial rusa TASS. (EFE)

15.42 | Jefe de la diplomacia ucraniana pide boicotear supermercados del grupo francés Auchan

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba pidió este domingo boicotear las tiendas del grupo Auchan, al cual pertenecen los supermercados Alcampo, después de que el grupo francés informara de que iba a mantener sus actividades en Rusia. "Aparentemente, las pérdidas de empleo en Rusia son más importantes que las muertes en Ucrania", denunció Kuleba en Twitter. "Si Auchan ignora los 139 niños ucranianos asesinados durante este mes de invasión rusa, ignoremos Auchan y todos sus productos", continuó. Kuleba también pidió "boicotear" las tiendas de Auchan, Leroy-Merlin y Decathlon, todos pertenecientes al grupo familiar Mulliez. (AFP)

Selección de noticias: DZC