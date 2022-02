++ Rusia ataca a Ucrania: UE convoca a embajador ruso para condenar ofensiva ++

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET).

17.27 | George W. Bush: "No podemos tolerar el acoso autoritario de Putin"

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009) condenó el ataque "injustificado" de Rusia contra Ucrania y consideró que no se puede tolerar "el acoso autoritario" y el "peligro" que supone el presidente ruso, Vladimir Putin. En un comunicado, Bush afirmó que el Gobierno y el pueblo estadounidense deben mostrar su solidaridad con Ucrania en la "búsqueda de su libertad" y "el derecho a elegir su propio futuro". "Ucrania es nuestro amigo y aliado democrático y merece todo nuestro apoyo durante este momento tan difícil", aseveró. Bush se unió a las voces de otros líderes mundiales que han considerado que el ataque ruso "constituye la crisis de seguridad más grave en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial". (EFE)

17.15 | G7 condena la invasión rusa y promete "solidaridad inquebrantable" a Ucrania

El grupo de las siete grandes potencias, G7, condenó, tras una cumbre virtual entre sus líderes, la invasión rusa de Ucrania, país al que prometen "apoyo y solidaridad inquebrantables". En un comunicado conjunto difundido por la presidencia de turno alemana del G7, los líderes expresan su compromiso con la "democracia y sus valores universales comunes", con el desarrollo sostenible y con las necesidad de la comunidad internacional. "Estamos unidos en la determinación de dar respuestas comunes tanto a los desafíos de naturaleza sistémica como a las crisis inmediatas de nuestro tiempo", afirma el comunicado, tras la reunión virtual mantenida entre los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido e Italia, además de Alemania. (EFE)

17.11 | Zelenski: si la UE no ayuda a Ucrania mañana tendrá la guerra en su puerta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo a los líderes europeos que si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, "mañana la guerra tocará a sus puertas". "Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook. (EFE)

16.58 | Bachelet exige a Rusia detener un ataque que "viola el derecho internacional"

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que el ataque militar de Rusia contra Ucrania "viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo incontables vidas civiles", por lo que "debe detenerse inmediatamente". La alta comisionada pidió en un comunicado que la protección de los civiles en el actual conflicto sea una prioridad, "evitando a cualquier coste el uso de explosivos en zonas pobladas" y respetando las Convenciones de Ginebra. Bachelet también advirtió que el conflicto está al mismo tiempo acompañado de "una guerra informativa" por lo que "es muy importante vigilar de cerca y verificar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas civiles y ataques a objetivos no militares que incluyan infraestructuras críticas". (EFE)

16.56 | La OEA califica el ataque a Ucrania de "crimen contra la paz internacional

El "repudiable" ataque de Rusia a Ucrania es "un crimen contra la paz internacional", afirmó este jueves la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional", dijo la organización en un comunicado, en el que llama a un cese inmediato de las hostilidades que "irresponsablemente ha iniciado" Moscú. "El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional", condena la OEA. Esta agresión es el "crimen internacional supremo y constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad", añadió. (AFP)

16.32 | Declaran el toque de queda en la capital de Ucrania por guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev declararon el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país anunció el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. "Este es una medida obligada, pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial", escribió el regidor de la ciudad en Telegram, donde explicó que el toque de queda estará vigente entre las 22.00 y las 07.00 hora local. Agregó que durante el toque de queda el transporte público no funcionará, pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. "Pido a todo los kievitas que vuelvan a tiempo a sus casas", escribió Klitschko. (EFE)

16.30 | Ejército ucraniano informa de combates por control de una base militar cerca de Kiev

El ejército ucraniano anunció que había combates con las tropas rusas cerca de Kiev, por el control del aeropuerto militar de Gostomel. "Hay combates en curso por el control del aeropuerto de Gostomel", situado a algunos kilómetros al noroeste de Kiev, anunció Valery Zalujnyi, hablando en nombre de las fuerzas armadas ucranianas, en un mensaje en Facebook. El aeropuerto de Gostomel, cerca del aeropuerto Antonov, se sitúa al norte de Kiev y es por ahora el lugar más cercano a la capital al que han llegado las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión, este jueves. (AFP)

16.27 | El vicepresidente brasileño pide usar "la fuerza" para apoyar a Ucrania

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, afirmó este jueves que "tiene que haber un uso de la fuerza, un apoyo a Ucrania", pues de otro modo Rusia podría avanzar como lo hizo la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930. "Tiene que haber uso de la fuerza realmente en apoyo a Ucrania", porque "si el mundo occidental simplemente deja que caiga por tierra, la próxima será Bulgaria, después los Estados bálticos y así sucesivamente, como la Alemania 'hitlerista' hizo en los años 30", dijo Mourao al comentar el ataque ruso a territorio ucraniano. Mourao, general de la reserva del Ejército y quien desde hace meses está distanciado del presidente Jair Bolsonaro, aclaró que era apenas "su opinión" y que no hablaba en nombre del Gobierno, que hasta ahora solo se ha pronunciado sobre el conflicto en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. (EFE)

16.21 | Rusia invadió la zona de exclusión nuclear de Chernóbil, según Ucrania

Tropas rusas invadieron territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, según informó Anton Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior. "La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus fuerzas", escribió en un comunicado. El funcionario advirtió que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, "el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea". (EFE)

16.21 | UE convocó al embajador de Rusia para condenar ofensiva en Ucrania

El servicio diplomático de la Unión Europea (UE) convocó este jueves al embajador de Rusia ante el bloque, Vladimir Chizhov, para expresarle la "enérgica condena" a la ofensiva militar en Ucrania, informó la oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. De acuerdo con una nota, el secretario general del servicio diplomático, Stefano Sannino, también adelantó al representante ruso que los líderes europeos deberán aprobar en la jornada un nuevo paquete de medidas restrictivas. En ese encuentro Sannino presentó a Chizhov el pedido de la UE sobre "el cese inmediato de las operaciones militares y la retirada incondicional de todas las fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania". (AFP)

16.05 | Autoridades rusas amenazan con sanciones a quienes participen de manifestaciones contra la guerra

Las autoridades rusas amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación "no autorizada" contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas. En un comunicado, el Comité de Investigación ruso avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas relacionadas con "la tensa situación en materia de política extranjera". El Comité afirmó que reaccionaba ante los llamados por las redes sociales para protestar contra la decisión de Vladimir Putin de atacar Ucrania. "Deben ser conscientes de las negativas consecuencias legales de estas acciones, en forma de acusaciones que podrían llevar consigo responsabilidades penales", explicó. (AFP)

15.56 | Líder opositora bielorrusa acusa a Lukashenko de "alta traición" por apoyo a Rusia

La líder opositora en el exilio Svetlana Tijanovskaya acusó este jueves al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de "alta traición" por "ayudar" a su par ruso, Vladimir Putin, en su ofensiva contra Ucrania. "Las fuerzas militares rusas, con la ayuda del régimen de Lukashenko, lanzaron ataques contra ciudades ucranianas", "también desde territorio bielorruso", afirmó Tijanovskaya durante una rueda de prensa. "Esto convierte a Bielorrusia en un Estado agresor" y "una de las partes del conflicto armado", agregó desde la embajada de Lituania en París. "Esto es alta traición y un acto de traición contra los intereses de nuestro pueblo y de la república de Bielorrusia", subrayó la líder opositora, para quien Lukashenko "perdió el derecho a hablar en nombre del pueblo bielorruso". (AFP)

15.56 | Combates continúan en todo el frente del Donbás, según mando ucraniano

El mando militar ucraniano informó que los combates continúan en toda la línea del frente en las regiones de Donetstk y Lugansk, y que las Fuerzas Armadas del país rechazaron un avance de 16 tanques enemigos destruyendo 3 de ellos. "Para las 15.00 (13.00 GMT) los combates proseguían a lo largo de toda la línea del frente. No se ha permitido su ruptura", señaló en Facebook el mando de las fuerzas conjuntas ucranianas desplegadas en el este del país. Según el parte, junto a localidad de Pischevik se libran intensos combates. "Las fuerzas de ocupación rusas intentaron romper las defensas, empleando 16 tanques. Los militares de las fuerzas conjuntas respondieron con misiles antitanque NLAW. Tres tanques del enemigo fueron destruidos", subrayó el mando ucraniano. (EFE)

15.50 | El Schalke alemán retira el nombre de Gazprom de sus camisetas tras invasión rusa a Ucrania

El club de fútbol Schalke (de la segunda división alemana) decidió retirar de sus camisetas el nombre y el logo de la empresa rusa de gas Gazprom, su patrocinador principal, después del ataque de Rusia contra Ucrania. "En vista de los acontecimientos, desarrollo y deterioro de los últimos días, el FC Schalke 04 decidió retirar la palabra 'Gazprom' de sus camisetas", indicó el club en un comunicado. Las camisetas lucirán solamente el nombre 'Schalke 04' a partir del próximo partido, el sábado en Karlsruhe. El Schalke es un club histórico del fútbol alemán, varias veces campeón en el siglo XX, pero actualmente lucha por ascender a la Bundesliga. (AFP)

15.29 | El COI acusa a Moscú de haber violado la tregua olímpica

El Comité Olímpico Internacional (COI) acusó a Moscú de haber violado la tregua olímpica al invadir Ucrania, y anunció su voluntad de ofrecer una asistencia humanitaria a los deportistas ucranianos. En un comunicado, el COI "condena firmemente la violación de la tregua olímpica por el gobierno ruso". Al mismo tiempo indicó que los 193 estados que conforman la ONU adoptaron el 2 de diciembre de 2021 una resolución que apela al respeto de la tregua olímpica por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022 desde siete días del inicio de los Juegos Olímpicos, el 4 de febrero, hasta siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos, que tienen lugar del 4 al 13 de marzo. "El presidente del COI Thomas Bach reitera hoy su llamado a la paz lanzado en los discursos que pronunció en la ceremonia de apertura y en la de clausura de los Juegos Olímpicos", declaró el COI en su comunicado. (AFP)

