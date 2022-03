++ Rusia ataca a Ucrania: "Lo peor está por llegar", dice ministro francés ++

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET).

09.05 | En Ucrania "lo peor está por llegar", dice ministro francés de Exteriores

Es posible que lo peor esté por llegar" en la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania, declaró este jueves el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, refiriéndose al asedio y bombardeo de varias ciudades ucranianas. "Hay que temer una lógica de asedio", a la que "los rusos están acostumbrados", advirtió Le Drian en la televisión pública France 2. "Recuerde Alepo, Grozny", dijo el ministro francés refiriéndose a la ciudad de Siria y a la capital de Chechenia, devastadas por bombardeos rusos en 2016 y 1999 respectivamente. (AFP)

08.42 | Mando ucraniano asegura que mantiene la ciudad de Mariúpol

El mando militar ucraniano informó que las tropas rusas continúan su ofensiva en el sureste de Ucrania, pero no han conseguido su principal objetivo en esa región: la captura de Mariúpol, ciudad de casi medio millón de habitantes a orillas del mar de Azov. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo estoicamente determinados frentes y contraatacando y bloqueando las fuerzas de los ocupantes en distintos sectores", señaló el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Según el parte castrense, las tropas rusas llevan a cabo ofensivas junto a las localidades de Novye Aidar (región de Lugansk), Volnovaja y la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk). "No obstante, no han conseguido su objetivo principal: capturar Mariúpol y alcanzar las fronteras administrativa de Donetsk y Lugansk", subrayó el mando ucraniano. (EFE)

08.40 | Atletas rusos y bielorrusos excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno (IPC)

Los atletas rusos y bielorrusos quedaron excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, debido a la invasión de Ucrania, anunció este jueves el Comité Paralímpico Internacional. "Para preservar la integridad de estos Juegos y la seguridad de todos los participantes, hemos decididos rechazar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia", anunció en un comunicado el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés). Esta decisión del IPC se produce apenas un día después de que en otra reunión en Pekín se decidiese que rusos y bielorrusos participasen como neutrales en los Juegos. "El cambio en la posición del IPC se debe a que en las últimas doce horas un número elevado de países se ha puesto en contacto con nosotros y nos pidieron que si no reconsideramos nuestra decisión sería probable que hubiera graves consecuencias para los Juegos Paralímpicos de invierno de Pekín, amenazando con no competir", dijo el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, en conferencia de prensa. (EFE, AFP)

08.33 | Alemania suministrará 2.700 misiles antiaéreos adicionales a Ucrania

Alemania aumentará el suministro de armas a Ucrania tras la invasión rusa con el envío de 2.700 misiles antiaéreos adicionales, dijo el jueves a la AFP una fuente gubernamental. El gobierno alemán "aprobó un nuevo apoyo para Ucrania", con el suministro de misiles antiaéreos de tipo STRELA, de fabricación soviética, que provienen de las existencias del ejército de la antigua Alemania Oriental, antes de la reunificación en 1990, agregó la fuente. El pasado sábado, el Gobierno alemán dio un giro al anunciar que enviará "cuanto antes" a las tropas ucranianas mil lanzagranadas antitanque y 500 misiles de defensa antiaérea Stinger pertenecientes a las fuerzas armadas alemanas para apoyar a las tropas ucranianas. (EFE, AFP)

08.25 | Calificadoras Fitch y Moody's rebajan drásticamente la nota de la deuda de Rusia

Las agencias calificadores financieras Fitch y Moody's rebajaron a Rusia a la categoría de país en riesgo de no poder pagar su deuda, en el contexto de la invasión a Ucrania. Moody's rebajó su nota de deuda rusa de largo plazo de Baa3 a B3 y dijo que observa las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia. Por su lado, Fitch la bajó de BBB a B, con una perspectiva negativa. Tales calificaciones colocan la deuda de Rusia en la categoría de inversión especulativa. (AFP)

08.08 | Aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco

Cuatro aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco en una acción que fue captada y fotografiada por la Fuerza Aérea del país nórdico, según informó su ministerio de Defensa en un comunicado. El incidente se produjo a las 19.40 hora local del miércoles (18.40 GMT) cuando los militares suecos avistaron a las cuatro aeronaves rusas sobrevolando la zona de la isla de Gotland, en el espacio aéreo de este país. Se trataba de dos aviones "SU 27" y otros dos "SU 24", todos ellos de bandera rusa y fueron localizados de forma inmediata por los militares suecos. "Esto demuestra que nuestra preparación (para actuar en este tipo de incidentes) es buena. Estábamos en el lugar para garantizar la integridad territorial y las fronteras de Suecia. Tenemos el control total de la situación", dijo en el comunicado el jefe de la Fuerza Aérea sueca, Carl-Johan Edström. (EFE)

07.54 | EE.UU. envía cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania

Estados Unidos entregó cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania por primera vez en los últimos días, que incluyen 200 enviados el pasado lunes, informó la CNN. La cadena, que cita como fuentes a un funcionario estadounidense y un miembro del Congreso conocedor del asunto, señala que a comienzos este año Washington autorizó a los países bálticos, incluidas Lituania, Letonia y Estonia, el envío de armamento de fabricación estadounidense a Ucrania, incluidos los "Stingers". Pero hasta ahora, la administración que preside el demócrata Joe Biden se había abstenido de enviar este tipo de misiles tierra aire guiados con sensores de rayos infrarrojos de forma directa a Ucrania, país que desde el pasado 24 de febrero sufre la invasión de Rusia. Algunos miembros del Congreso estadounidense han estado presionando para que se envíen misiles "Stinger" adicionales a Ucrania durante meses. Y los ucranianos han pedido repetidamente más armamento a EE,UU., incluidas armas antiaéreas y antitanques, recuerda la cadena. (EFE)

