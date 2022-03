+Rusia ataca a Ucrania: EE.UU. confirma que Moscú entregó lista de personas no gratas+

Toda la información en Hora Central de Europa (CET por sus siglas en inglés).

00:18| Rusia expulsa diplomáticos estadounidenses

Rusia anunció este miércoles (23.03.2022) la expulsión de diplomáticos estadounidenses, en represalia por medidas similares tomadas por Washington contra doce miembros de la misión rusa ante Naciones Unidas a principios de marzo.

"El 23 de marzo, una lista de diplomáticos estadounidenses declarados 'persona no grata' fue entregada al jefe de la misión diplomática estadounidense [en Moscú], que fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia", indicó un comunicado de la Cancillería rusa. "La parte estadounidense ha recibido un aviso firme de que cualquier acción hostil de Estados Unidos contra Rusia recibirá una respuesta resuelta y apropiada", agregó. -afp

00:07| La OMS registra 64 ataques a la red sanitaria en Ucrania, con 15 muertes

La red sanitaria en Ucrania ha registrado 64 ataques, con 15 muertes y 37 personas heridas, desde el inicio de la guerra con Rusia hasta el 21 de marzo, denunció este jueves (24.03.2022) la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Eso equivale a dos o tres ataques al día. Condenamos esos ataques en los términos más duros posibles", señaló en un comunicado OMS-Europa, que no atribuye la autoría de estos ni especifica en qué zonas se han producido. Los ataques incluyen también episodios de violencia física y psicológica y de obstrucción a la actividad de los centros sanitarios desde el comienzo de la invasión, el pasado 24 de febrero. -efe

00:06| EE. UU. confirma que Rusia le ha entregado una lista de personas no gratas

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles (23.03.2022) que su Embajada en Moscú ha recibido una lista de diplomáticos declarados personas no gratas por el Ministerio ruso de Exteriores.

"Este es el último paso inútil e improductivo de Rusia en nuestra relación bilateral", lamentó un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. EE.UU. instó a Rusia a "poner fin a las expulsiones injustificadas" de sus diplomáticos y personal de la Embajada. -efe

00:05| Agencia espacial rusa desea exigir a sus socios internacionales pago en rublos

La agencia espacial rusa (Roscosmos) informó el miércoles (23.03.2022) que desea exigir a sus socios internacionales que le paguen en rublos, después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una medida similar para el gas suministrado a Europa.

"Nosotros también concluiremos todos nuestros acuerdos externos en rublos", dijo el responsable de Roscosmos, Dmitri Rogozin, citado por la agencia oficial de noticias TASS. -afp

00:04| Zelenski llama al mundo a manifestarse contra la invasión rusa en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este miércoles (23.03.2022) al mundo a manifestarse contra la invasión rusa de su país.

"Vengan con símbolos ucranianos a apoyar a Ucrania, a apoyar la libertad, a apoyar la vida", dijo Zelenski en un vídeo en el que se expresó en inglés. "Acudan a sus plazas, a sus calles, háganse visibles y escuchen", añadió. -afp

00:03| El Reino Unido entregará 6.000 misiles defensivos más a Ucrania, anuncia Boris Johnson

El Reino Unido entregará 6.000 misiles adicionales a Ucrania, duplicando así sus suministros de armas defensivas al país desde la invasión rusa, anunció el primer ministro Boris Johnson el miércoles (23.03.2022), en la víspera de sendas cumbres de la OTAN y el G7.

Pese a la resistencia "extraordinariamente valiente" de las personas ucranianas, "no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que los rusos destruyan las ciudades ucranianas", dijo Johnson antes de estos encuentros claves en Bruselas el 24 de marzo, cuando se cumple un mes del inicio de la guerra. -afp

00:02| Ejército ruso establece posiciones defensivas en Ucrania, informa el Pentágono

El Ejército ruso retrocedió más de 50 kilómetros al este de Kiev en las últimas 24 horas y comenzó a establecer posiciones defensivas en varios frentes en Ucrania, indicó el miércoles (23.03.2022) un alto funcionario del Pentágono.

"Los ucranianos lograron rechazar a los rusos 55 kilómetros al este y al noreste de Kiev", declaró a la prensa este funcionario que pidió anonimato, cuando el Pentágono estimaba todavía el 22 de marzo que las fuerzas rusas se hallaban a entre 15 y 20 kilómetros del centro de la capital. "Seguimos constatando que se atrincheran y establecen posiciones defensivas", agregó. "No es que no avancen, es que no intentan avanzar. Toman posiciones defensivas", dijo. -afp

00:01| Votación de resolución humanitaria en la ONU sobre Ucrania pospuesta

La votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que empezó a estudiar este miércoles (23.03.2022) en una nueva sesión extraordinaria la aprobación un proyecto de resolución humanitaria en el que pide el "cese inmediato" de las hostilidades y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania, quedó aplazada hasta el 24 de marzo.

Paralelamente a la reunión de la Asamblea, el Consejo de Seguridad rechazó en otra votación una resolución presentada por Rusia también sobre la situación humanitaria en Ucrania, en la que no se hacía mención a su papel en el conflicto ni pedía el cese inmediato de las hostilidades. -afp

00:00| EE. UU. considera que el Ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania

Estados Unidos dijo el miércoles (23.03.2022) que la información pública y la inteligencia que ha recopilado constituyen una fuerte evidencia de que el Ejército ruso ha cometido crímenes de guerra en Ucrania.

"Hoy puedo anunciar que, en función de la información actualmente disponible, el Gobierno de Estados Unidos determina que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. -afp

ama (efe, afp, ap, reuters, dpa)