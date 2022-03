Rusia anuncia un alto el fuego temporal en dos ciudades ucranianas

La invasión rusa de Ucrania entró este sábado (05.03.2022) en su décimo día con el anuncio de un alto el fuego temporal para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este del país, pero bajo la alarma generada por la ocupación de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00, hora de Moscú (09.00 hora de Kiev), y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja", señaló el ministerio de Defensa, según las agencias rusas.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad de Mariúpol anunció que la evacuación de la población civil comenzará a las 11.00 hora local. "Queridos vecinos de Mariúpol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", señaló el alcalde de la esta localidad, Vadym Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos.

Boichenko dijo que la ciudad, que habitualmente cuenta con cerca de 450.000 habitantes, estaba sometida a un "bloqueo", sin electricidad, alimento, agua, gas y transporte. Las fuerzas separatistas prorrusas y el Ejército ruso indicaron de su lado que la ciudad estaba sitiada.

La ciudad de Mariúpol quedó sin electricidad, alimento, agua, gas y transporte.

Apoyo de la ONU

La ONU informó este viernes que está preparada para apoyar la puesta en marcha de corredores humanitarios en Ucrania tras el principio de acuerdo alcanzado entre Kiev y Moscú para tratar de facilitar la evacuación de civiles de zonas afectadas por los combates.

La posible apertura de corredores humanitarios fue el principal resultado de las negociaciones mantenidas el jueves entre representantes rusos y ucranianos, que el Gobierno de Kiev quiere establecer en nueve lugares: Sumy, en el noreste, Cherníov (noreste), Járkov (este), Kiev (norte), Mykolaiv (sur), Zaporiyia (sureste), Jersón (sur) y las regiones de Lugansk y Donetsk (este).

Según los cálculos del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano, la intervención rusa ha dejado 2.000 civiles muertos y más de un millón de personas han huido de Ucrania, según ACNUR.

Miles de ucranianos huyen a diario por la frontera con Polonia.

Alarma por ataque a central nuclear

Los choques armados en la central de Zaporiyia dispararon todas las alarmas en la comunidad internacional, aunque finalmente parece que el ataque no ha provocado daños graves a pesar de que un edificio situado a pocos cientos de metros de los seis reactores se incendió.

Así se lo confirmó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien explicó que los sistemas de seguridad de la central no se han visto comprometidos cerca de los reactores y que los niveles de radiación son normales.

El Consejo de Seguridad celebró una nueva reunión de emergencia sobre la guerra en Ucrania, centrada en las hostilidades en Zaporiyia. Estados Unidos y sus aliados arremetieron en la ONU contra Rusia por su ataque a la central nuclear ucraniana, un incidente que Moscú describió como parte de una campaña de propaganda en su contra y del que responsabilizó a saboteadores ucranianos.

China, que hasta ahora se ha mantenido más o menos equidistante ante la guerra, agradeció las explicaciones rusas y pidió a todas las partes que actúen con cautela y colaboren con el OIEA para garantizar la seguridad nuclear.

