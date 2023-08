Rummenigge considera "OK" beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Karl-Heinz Rummenigge relativizó el escándalo del beso que el presidente de la asociación española, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino.

"Creo que no hay que exagerar", afirmó el lunes por la tarde el miembro del Consejo de Vigilancia del FC Bayern Múnich durante la entrega de premios del "Sport Bild", en Hamburgo. Rummenigge conoce bien a Rubiales, dijo, y agregó: "Cuando te conviertes en campeón del mundo, te emocionas. Y lo que hizo allí está (lo siento, con el debido respeto) absolutamente bien".

"Besé a hombres"

El exjugador y directivo alemán, de 67 años, explicó que Rubiales probablemente estaba emocionado en el momento del beso que desató el escándao. "Lo recuerdo: la última vez que ganamos la Liga de Campeones, besé a hombres, no en la boca, sino de alegría".

Donata Hopfen, ex directora general de la liga alemana de fútbol, ​tuvo una opinión completamente diferente a la de Rummenigge. "Si eso no es lo que ambas partes quieren, entonces es un comportamiento difícil y puede ser invasivo", dijo.

"Mejor me callo la boca"

El jefe del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, y el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, que también conocen personalmente a Luis Rubiales, reaccionaron con más cautela. "En una situación similar, no creo que yo hubiera actuado así", dijo Neuendorf a la Agencia de Prensa Alemana.

Watzke dijo: "Siempre tengo cuidado de juzgar algo desde la distancia. No sé qué había algún factor previo, si estaban hablando entre ellos o si era un sentimiento de alegría desbordante. No lo sé, tienes que estar ahí para juzgarlo y yo no estuve, así que mejor me callo la boca".

EL(dpa)