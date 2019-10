Rudy Giuliani, el "ministro en la sombra" de Trump

Se cree que el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría involucrado en el escándalo de Ucrania. Por eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se está distanciando de él. Funcionarios del ministerio se reunieron con Giuliani hace unas semanas para discutir el caso de uno de sus clientes. En ese momento, Giuliani ya estaba siendo investigado junto con dos de sus empleados, que fueron arrestados a principios de octubre por violar las leyes de financiamiento de campañas. Estas investigaciones siguen en curso.

Los trabajadores del Departamento de Justicia que habían asistido a una reunión con Giuliani no fueron informados de la investigación. "No se habrían reunido con él si lo hubieran sabido", dijo Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia. Para un ministerio que nunca comenta los procedimientos, estas son palabras claras de crítica a Giuliani.

La bofetada del Departamento de Justicia llega en un momento difícil para el abogado de Trump y para el propio presidente de Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso han tratado de acusar a Trump de intentar persuadir al presidente ucraniano para que actúe contra su oponente político, Joe Biden. A raíz del asunto de Ucrania, se supo que el presidente había transferido a su abogado las negociaciones sobre política exterior. Giuliani, presuntamente, actuó como una especie de ministro de Asuntos Exteriores no oficial, según diversas fuentes.

Giuliani enredado en Ucrania

Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, dijo la semana pasada ante el Congreso estadounidense que se le había consultado a él y a otros diplomáticos por el asunto de Giuliani en Ucrania. Sondland estaba "decepcionado" de que Trump hubiera delegado una relación estratégica tan importante a su abogado.

En la ahora infame conversación telefónica Trump habla con su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky sobre el hijo de Joe Biden, Hunter, y le pide que investigue para perjudicar a Biden. En ella también habla de Giuliani. "Rudy sabe exactamente lo que está sucediendo y es un hombre muy capaz", dice Trump, según el registro de la conversación. "Si pudieras hablar con él, sería genial".

Los dos empleados de Giuliani, que fueron arrestados recientemente, también estuvieron involucrados en el asunto de Ucrania. Se dice que Lev Parnas e Igor Fruman ayudaron a destituir de su cargo a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch. Para lograrlo, entre otras cosas, gastaron más dinero de lo permitido en la campaña de reelección de un miembro del Congreso, el que luego ayudó a sacar a Yovanovitch.

El propio Giuliani no quiere comentar las acusaciones contra sus trabajadores: "No puedo justificar todo lo que hago porque el público ya me ha declarado culpable", escribió en un mensaje de texto al Nueva York Times la semana pasada. "Si hiciera eso, mi bufete de abogados ya no tendría clientes".

"Política exterior en la sombra" dirigida por Giuliani

Pero Giuliani no solo estuvo activo en Ucrania por encargo de Trump. La investigación de NBC News ha revelado que Giuliani se reunió con el secretario de Defensa estadounidense en octubre de 2018 como parte de una conferencia amistosa con Rusia, en Armenia. En noviembre, discutió temas de seguridad con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Y en diciembre voló a Bahrein para una conversación con el rey Hamad bin Isa Al Chalifa.

Parece que Giuliani ha desempeñado un papel mucho mayor que el habitual para un abogado personal del presidente de los EE. UU., incluso en asuntos que son tan sensibles como las sanciones a Irán. Se dice que Giuliani habló con el enviado especial iraní, Brian Hook, sobre permitir que se le eliminen las sanciones al comerciante de oro turco Reza Zarrab. Zarrab había hecho negocios en Irán, por lo que el presidente Trump había insistido en aplicar multas por tales transacciones como parte de su campaña de "máxima presión". Pero para su cliente, Giuliani quería que hiciera una excepción.

"Estamos muy preocupados de que haya una política exterior oculta dirigida por el abogado personal del presidente", dijo el senador demócrata Chris Murphy en la audiencia de Hook ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Mientras que el presidente Trump defendió a su abogado en Twitter, en donde escribió: Giuliani es un "gran" hombre y un "abogado maravilloso".

