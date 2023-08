Jennifer Hermoso Fuentes, jugadora de la selección española, campeona de la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2023 en Sídney, Australia. Imagen: Robert Cianflone/Getty Images

Jenni Hermoso: "En ningún momento consentí el beso"

Un hombre desde su posición de poder le faltó el respeto a otra mujer a quien consideró subordinada. Jenni Hermoso es, antes que campeona mundial de fútbol, una mujer, una dama, y por eso siempre mereció, merece y merecerá respeto. Rubiales avergüenza a todos los hombres y sabemos que él no renunciará porque no tiene idea de los abusos que perpetró. ¿Hasta cuándo patanes, como él, pisotearán la dignidad y los derechos humanos de las mujeres?

Estelio Mario Pedreañez Oliveros, Venezuela

El video no miente, ellos se abrazaron, él la besó en la boca, ella lo abrazó de nuevo y se retiró con una sonrisa.

Rubén Dario Romero Quintero, Facebook

Una pena que él no pudo contener sus impulsos, se le fueron las luces en el peor momento. Pero esto preocupa porque puede ser un acosador.

Julian Mancera

Fue un pico y fue por el furor de la victoria. Se ha visto en partidos de hombres y también muchas mujeres lo hacen. Hay cosas más preocupantes en el mundo, como los proxenetas, los pedófilos y los violadores. No vi que la chica se hubiera indignado.

Jhon Ayala, Facebook

Yo creo que hay más que solo ese beso. El beso es la punta del iceberg. Tal vez, con el tiempo se llegue a saber más.

Rodrigo Hernández, Facebook

Entonces, ¿por qué no lo rechazó de inmediato? En la foto se la vio tan feliz como a Rubiales. Primero ríe, luego llora y dice que fue acoso. Eso es doble moral. Fue un beso espontáneo.

Dary Zapata, Facebook

Está muy mal que la haya besado. Encima le agarró fuerte la cabeza, no podía girar la cabeza, no tenía chances la chica, pobrecita. No tendrían que suspenderlo, lo tendrían que echar por faltarle el respeto.

Clara Jara, Alemania

Qué pena que esto haya opacado el mundial que ganó la selección española. No se entiende qué le pasó por la cabeza al presidente de la federación de fútbol. No es la primera vez que comete una tontería. En otra ocasión ha festejado agarrándose los genitales. Un acto muy vulgar, es vergonzoso.

Ligia Rivafernan, Ecuador

La imagen del exjefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un memorial informal en San Petersburgo. Imagen: Dmitri Lovetsky/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

¿Fortalece la muerte de Prigozhin a Putin?

El avión en donde viajaba el líder del grupo Wagner fue derribado por misiles rusos. En el video se ve el humo que deja la explosión en el momento que empieza a caer el avión.

Luis Alberto Rojano, México

Esto se puede ver desde dos puntos de vista: el más lógico, que Putin lo eliminó. O que algún enemigo de Rusia acabó con la vida de Prigozhin para que el grupo Wagner tome represalias contra Putin y desencadenar el caos. Cualquier cosa puede pasar.

D'Andrés Lozano, Facebook

Tanto revuelo por la muerte de un hombre que lo único que aportó a la humanidad fue muerte y destrucción. Pero, ¿por qué no hay revuelo por los miles de soldados y civiles que mueren en las diferentes guerras que ocurren actualmente alrededor del planeta?

Juan Zeta, Facebook

Esto va a dividir a los rusos y va a favorecer a Ucrania.

Gabriel Alejandro Rojas Aros, Facebook

Al contrario, esto debilita a Putin. Ahora sí tiene verdaderos enemigos en su propio país. El grupo Wagner se vengará.

Jaime Cardozo, Facebook

Boyas en el río Grande, una "trampa mortal" para migrantes

Lo más importante es preguntarnos por qué los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, entre otros, prefieren arriesgarse a perder la vida, que permanecer en sus países.

Jairo Yanez, Estados Unidos

Intentar entrar a un país sin cumplir las normas es un delito. Cada país tiene derecho a defender su nación de las personas que no acatan las normas.

Gilberto Villamizar Lamus, Facebook

Migrar es un derecho universal... Lo que está haciendo el Gobierno de Texas es ilegal.

Gerson Bauer, Facebook

¿Por qué no se quedan en México o piden asilo en el primer país donde pisaron tierra?

Lupita Loredo, Facebook

Fue la peor decisión que un político pudo haber tomado. Solo a este señor se le pudo ocurrir poner boyas en el río Grande, frontera con México. Ahora las tiene que quitar. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que está de acuerdo con las malas decisiones del gobernador de Texas. Voten para sacarlo de ese cargo.

Marco Contreras, Facebook

