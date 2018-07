Rohaní advierte a EE.UU.: “atacar a Irán sería la madre de todas las guerras"

Hace algunos mese que no se escucha hablar sobre el Tratado de Irán. Sin embargo es un tema que retoma fuerza estos días porque a partir de agosto, Estados Unidos volverá a aplicar sanciones económicas al país asiático después que Donald Trump retirara a su país del acuerdo nuclear de 2015.

Trump se ha mostrado confiado en que la República islámica aceptará sus condiciones y le contactará para llegar a un nuevo acuerdo porque según el mandatario, está teniendo "muchos problemas y su economía se está hundiendo".

En este escenario, el presidente iraní, Hasán Rohaní, advirtió a Estados Unidos que empezar un conflicto con Irán supondría un conflicto enorme, por lo que recomendó a ese país "no jugar con fuego". "El poder de Irán es disuasorio y no tenemos un conflicto con nadie, pero los enemigos deben entender bien que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras", dijo Rohaní en una ceremonia con diplomáticos iraníes.

El mandatario subrayó que Irán responderá a las amenazas "con amenazas" y no se dejará intimidar, según el discurso publicado en la página web de la Presidencia iraní. Dirigiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, le aconsejó: "No juegue con la cola del león, lo lamentará", una expresión en farsi equivalente a no jugar con fuego.

El ayatola Alí Jamenei está de acuerdo con el presidendte Rouhaní.

Rohaní descartó también cualquier tipo de negociación con Washington, algo que comparte el líder supremo de Irán, Ali Jamenei. "Negociar hoy con EE.UU. no significa más que rendición y el fin de los logros de la nación de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquean Irán", dijo Rohaní.

MN (efe, afp)

