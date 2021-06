Roger Waters rechaza oferta de Facebook: "No seré partícipe de esta patraña, Zuckerberg"

Roger Waters, uno de los cofundadores de la banda Pink Floyd, ha arremetido contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, después de que la compañía le preguntara si podía utilizar la canción de Pink Floyd Another Brick In The Wall (Part II) en un anuncio de Instagram. Waters habría rechazado el acuerdo, replicando: "¡Que te jodan! De ninguna manera".

En un acto celebrado en Nueva York para apoyar al fundador de Wikileaks encarcelado, Julian Assange, Waters sacó un papel y explicó: "Es una solicitud de derechos para utilizar mi canción Another Brick in the Wall (Part II) en la realización de una película para promocionar Instagram".

Promoción de Instagram

Un vídeo compartido en Twitter muestra a Roger Waters sosteniendo una nota en el acto y diciendo: "No tenéis ni idea de lo que es –nadie la tiene– porque me ha llegado esta mañana por Internet. Es una petición para que mi canción Another Brick in the Wall (Part II) se utilice en una película para promocionar Instagram".

Continuó explicando: "Así que es una carta de Mark Zuckerberg para mí en la que me ofrece una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es ¡que te jodan!"

Y añadió: "Solo lo menciono porque se trata de un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. No seré partícipe de esta patraña, [Mark] Zuckerberg".

Waters continuó cuestionando el creciente poder e influencia de la compañía, diciendo: "Quieren utilizarlo para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para poder seguir censurándonos a todos los presentes en esta sala e impedir que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general...".

Waters: Zuckerberg es "uno de los idiotas más poderosos del mundo"

Terminó refiriéndose a los primeros días de Zuckerberg en Harvard, donde construyó FaceMash, un sitio web del estilo "sexy o no" que permitía a los usuarios comparar el atractivo relativo de las estudiantes.

Waters dijo: "Cómo hizo este idiota, que empezó diciendo: 'Es guapa, le daremos un cuatro sobre cinco, es fea, le daremos un uno'. ¿Cómo carajo consiguió algún poder en algo? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".

El objetivo de la reunión a la que asistió Waters era llamar la atención sobre el caso del ahora problemático fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente buscado en Estados Unidos por espionaje en relación con la filtración de información clasificada sobre las guerras de Irak y Afganistán. Sin embargo, actualmente está detenido en el Reino Unido, donde un juez se negó recientemente a ponerlo en libertad bajo fianza, pero también se opuso a su extradición a Estados Unidos.

FEW (Rolling Stone, Business Insider)