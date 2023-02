Roberto Moldavsky, humorista argentino

En sus shows, Moldavsky muestra con gracia las internas del mundo judío en la comunidad más grande de Latinoamérica. Pero no solo se queda en eso, sino que también hace humor con la actualidad política y con la cotidianidad. No se pierdan un paseo con Moldavsky por las calles que lo vieron crecer en el barrio de Once.

