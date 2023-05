Robbie Williams dejó un cuadro firmado en hotel de Hamburgo y durante meses nadie lo notó

El cantante británico Robbie Williams dejó colgada una obra de arte propia en un hotel y pasó desapercibida durante meses en un hotel de Hamburgo. "Viví en un lindo hotel en Hamburgo y dejé algo olvidado en la pared", posteó el británico en Instagram y publicó un video.

En su tableta, Williams había dibujado en noviembre de 2022 "el arte abstracto más simple que te puedas imaginar", como describió Williams en broma su propia obra. Luego imprimió, enmarcó, firmó y colgó el cuadro. La imagen muestra líneas y puntos entrelazados en gris y negro sobre un fondo blanco. Debajo está escrito en inglés "Los hoteles cuelgan puras porquerías y las llaman arte".

Curioso reencuentro

En noviembre, Williams estuvo en Hamburgo para dar un concierto exclusivo en la Filarmónica del Elba. Cuando visitó el puerto nuevamente a fines de enero de 2023, la imagen todavía estaba colgada en la pared, según dijo en una segunda parte del video. "Todavía está allí y nadie mencionó nada. Supongo que pasó desapercibida", comentó.

Williams estuvo en la ciudad hanseática para tres conciertos más a principios y finales de febrero. "Esto es divertido. Lo haré más seguido”, anunció con una sonrisa en el video. El hotel en sí no quiso comentar sobre el video de Williams. "Mantenemos la discreción de cada uno de nuestros huéspedes, por lo que no tenemos nada que declarar acerca de esto”, dijo una portavoz del hotel The Fontenay.

