Roban en Inglaterra el "conejo más grande del mundo"

El conejo en el arte

¿Pascua sin el conejo? ¡Impensable!

En todo el mundo, la gente se queda en casa a puerta cerrada y espera que la crisis del coronavirus sea pronto superada. Los niños, en particular, sufren de no poder salir afuera y jugar como ellos quieran. Al menos la visita del Conejo de Pascua no debe ser cancelada. Durante el resto del año el conejo inspira al mundo del arte.