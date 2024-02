Ridley Scott, el esteta de Hollywood

Imagen: Dreamworks/Mary Evans Achive/IMAGO

El británico Ridley Scott está considerado uno de los directores más relevantes de Hollywood. Con películas de culto como "Blade Runner", "Alien" y "Gladiador", Scott dejó su marca en géneros tan variados como la ciencia ficción o el cine histórico.



Horarios de emisión:

DW Español

DO 18.02.2024 – 00:30 UTC

DO 18.02.2024 – 09:30 UTC

DO 18.02.2024 – 15:30 UTC

DO 18.02.2024 – 20:30 UTC

LU 19.02.2024 – 03:30 UTC

LU 19.02.2024 – 07:03 UTC

LU 19.02.2024 – 09:30 UTC

LU 19.02.2024 – 12:30 UTC

JU 22.02.2024 – 14:30 UTC

VI 23.02.2024 – 04:30 UTC

VI 23.02.2024 – 11:30 UTC

SÁ 24.02.2024 – 08:30 UTC

SÁ 24.02.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6