Rheinmettal podría enviar tanques a Ucrania recién en 2024

El consorcio armamentístico alemán Rheinmettal no podría suministrar tanques de combate Leopard a Ucrania procedentes de sus existencias antes de 2024, según declaró su director ejecutivo, Armin Papperberger, en una entrevista que publica este domingo (15.01.2023) Bild am Sonntag.

"Incluso si mañana se decide que podemos enviar nuestros carros Leopard a Kiev, la entrega se demorará hasta principios del año que viene", dijo, y precisó que esto se debe al tiempo que se requiere para su reacondicionamiento, que lleva "algo menos de un año". Indicó que el consorcio dispone todavía de 22 carros de combate Leopard 2 retirados del servicio y que podría hacer operativos y entregar a Ucrania, así como 88 unidades del modelo predecesor, el Leopard 1.

Los vehículos no sólo se repintan, sino que deben reconstruirse para su uso en combate, se desmontan por completo y luego se reconstruyen, precisó. "Pero no podemos dejar operativos estos tanques sin un contrato, porque los costes ascienden a varios cientos de millones de euros. Rheinmetall no puede prefinanciarlo", indicó.

Según Papperberger, los Leopard podrían desempeñar un papel decisivo en la guerra en Ucrania. "El carro de combate Leopard es enormemente importante para las ofensivas y la recuperación de territorios. Con carros de combate, un ejército puede romper las líneas enemigas y poner fin a una prolongada guerra de trincheras. Con el Leopard, los soldados pueden avanzar muchos kilómetros de un tirón", explicó. (EFE)