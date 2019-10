"Revolución en los Andes": así ve la prensa germanoparlante la crisis en Ecuador

Ecuador

Die Tageszeitung (taz), de Berlín: "Revolución en los Andes”

"La economía alemana veía a Ecuador como un socio en el futuro, y la canciller, Angela Merkel, quería recibir a Lenín Moreno. Ahora el caos domina a su país. (...). El presidente apenas cuenta con apoyo. En 2017 fue electo por su programa moderado de izquierda, pero dio un giro a la derecha. Por eso es considerado por muchos como un traidor neoliberal. En la crisis, Moreno, de 66 años, que está en silla de ruedas por una herida de bala desde 1998, actuó de manera distanciada, contradictoria y torpe. Insultó a los manifestantes diciéndoles "zánganos”, y con eso bautizó involuntariamente a las protestas como "Revolución de los zánganos”. Moreno trata de explicar a los 17 millones de ecuatorianos, una y otra vez, que el paquete de medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) es necesario, y por eso su política es "necesaria y valiente”. No es la primera vez en la joven historia de América Latina que un paquete de reformas del FMI provoca una grave crisis de gobierno. También el presidente conservador argentino, Mauricio Macri, será expulsado con estrépito por los votantes a causa de la devastadora política que aplicó el FMI a su país. Por no hablar de la dramática debacle económico-política de Argentina en 2001, en la cual el FMI también tuvo parte de la responsabilidad. (…).”

Kölner Stadt Anzeiger (KStA), de Colonia: "Rebelión contra el Banco Mundial y el FMI”

"(...). El Banco Mundial tiene una fama catastrófica en Ecuador. Está considerado un instrumento de las fuerzas neoliberales. Para aquellos que están bien abajo en la pirámide de ingresos, es muy difícil aceptar que ahora tienen que pagar los platos rotos de la política económica equivocada de los últimos cinco a diez años. Fernando, de 51 años, deja en claro el enojo de los ciudadanos en una parada de autobús de la ciudad de Durán: "A veces los políticos no se dan cuenta en absoluto de lo que significan sus decisiones para nosotros. El país está al borde del abismo, y la gente está furiosa”. (…). En el centro de Quito, los manifestantes hicieron estragos en las calles y tomaron la sede de la Contraloría General del Estado. La Policía reaccionó con una violencia totalmente exagerada y atacó enceguecida por la ira a los civiles. Son escenas como las de una guerra civil.”

Protestas y disturbios en Quito. (11.10.2019).

Bolivia

Badische Zeitung, de Baden-Baden: "¿Habrá un giro conservador en Bolivia?”

"(…). En los últimos 14 años, Bolivia alcanzó estabilidad política. La economía creció en promedio un 4,5 por año, y sobre todo la población indígena experimentó un ascenso económico y social. Morales estatizó las industrias de las materias primas, con lo cual, gracias a la fuerte demanda de los mercados mundiales, logró llenar las arcas del Estado. (…). El presidente boliviano depositó las ganancias en un fondo del cual financió inversiones estatales y distribuyó el dinero entre los niños, las embarazadas y los ancianos. La pobreza disminuyó de un 63 a un 36 por ciento. Los adeptos al MAS, por ende, provienen sobre todo de la montaña, del campo y de los barrios pobres urbanos. Mesa, por el contrario, es moderado, no es un populista de derecha ni un liberal fundamentalista. Eso lo hace atractivo, sobre todo, para la clase media, que se aparta cada vez más del clientelismo y del estilo autoritario de Morales. (…). Gane quien gane, los próximos años serán difíciles. El enfriamiento de la economía mundial y la tendencia a la baja de los precios de las materias primas afectan las tasas de crecimiento y obligan a una disciplina presupuestaria. (…). También habrá más descontento político, ya que en el Parlamento, el MAS podría perder su mayoría de dos tercios. (…).”

Seguidores del presidente boliviano, Evo Morales, se manifestaron en El Alto, La Paz. (16.10.2019).

Die Tageszeitung (taz), de Berlín: "Viento en contra para Evo Morales”

"(…). Pocos días antes de las elecciones en Bolivia, no está del todo claro si Morales será quien triunfe. (…). De haber balotaje, los otros candidatos podrían ponerse del lado de Mesa, mandando a Morales a jubilarse, luego de 14 años de gobierno. Contra eso, el MAS puso todos sus recursos en movimiento y no pierde oportunidad de repetirles a los ciudadanos que, bajo el gobierno de Morales, Bolivia tuvo un índice de crecimiento del 4,5 por ciento, y que el índice de pobreza se redujo a la mitad, bajo el lema de "Continuidad en lugar de experimentos”. (…). Las elecciones se decidirán en las grandes ciudades, y allí Evo se puso notablemente a la defensiva en las últimas semanas. Los incendios en el Amazonas boliviano, de los cuales el gobierno es corresponsable porque permitió las quemas controladas, y el manejo inhábil de los mismos, le trajeron a Morales críticas y le costaron mucha intención de voto. Eso podría, al final, ser clave, y poner fin en Bolivia a la era del primer presidente indígena.”

Evo Morales y Mauricio Macri: ¿quién seguirá en el poder?

La situación actual en América Latina

Neue Zürcher Zeitung, de Zúrich: ¿Cuándo será la hora de América Latina?

"La región del Amazonas arde, Argentina teme un crash económico, más de un tercio de los venezolanos -cerca de cuatro millones de personas- abandonaron el país, México está hundido en la violencia del narcotráfico, América Central emigra… Son muchas las malas noticias de América Latina, y la pregunta surge: ¿Qué sucede en Latinoamérica? (…) Entretanto está claro que las revoluciones no lograron sus objetivos, o fracasaron desastrosamente. En Cuba, Nicaragua y Venezuela se establecen nuevas estructuras dictatoriales. Si bien en México el sexenio de los presidentes, que no pueden ser reelectos, evita nuevas dictaduras, casi todos los representantes del pueblo se enriquecen desvergonzadamente en esos seis años. La consecuencia es una corrupción masiva, extendida y poderosa, una hidra que permanentemente da a luz nuevos monstruos. (…). Otros países, como Argentina, Brasil, Chile y Perú, cambian una y otra vez a gobiernos democráticos de derecha o de izquierda para terminar con sus crisis, o al menos corregirlas. (…) Latinoamérica es, estadísticamente, el continente con la mayor desigualdad social, y su economía se basa sobre todo en el extractivismo, es decir, en la explotación inescrupulosa de todos los recursos y riquezas naturales. La situación política y económica de América Latina es pelirosamente inestable. ¿Pueden sobrevivir sociedades dependientes solo del extractivismo, basadas en injusticias históricas que no han cambiado? Populistas, dictadores o presidentes débiles y corruptos hace tiempo que hicieron estragos en la población. Confiar en ellos es casi imposible. Pero ¿qué es responsabilidad propia, y qué no lo es en la miseria pasada y presente? (...). Latinoamérica busca contactos con Europa para contrarrestar el yugo de EE. UU. y China (...). Eliminar injusticias de siglos es una tarea hercúlea para el Nuevo y el Viejo Mundo.”

(ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |