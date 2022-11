Retirada a tiempo: Sebastian Vettel dice adiós a la Fórmula 1

Al final, serán 299 Grandes Premios en los que Sebastian Vettel se haya sentado en un coche de carreras de Fórmula 1. Ha ganado 53 de ellos, ha subido al podio un total de 122 veces, ha salido desde la pole position 57 veces y ha ganado cuatro títulos de campeón del mundo. Este fin de semana llega a su última carrera, en Abu Dhabi, donde en 2010 se convirtió en el campeón del mundo más joven de la Fórmula 1 con 23 años.

Pero Vettel no se muestra nostálgico después de 16 años en la máxima categoría del automovilismo: "No es que mire mucho hacia atrás en este momento y me sienta triste", dice. " Estoy más pendiente del tiempo que viene después". El anuncio de su retirada al final de la temporada habría sido "un alivio" el pasado verano.

Ascenso meteórico con Red Bull

Ya de pequeño, Vettel mostraba talento natural y además tuvo la suerte de que su padre, aficionado a los deportes de motor, le animara desde muy pronto. A los tres años, Vettel se sentó por primera vez en un kart. Poco después, compitió regularmente en carreras de karts, también en el extranjero, donde su familia le acompañaba en una furgoneta. En 2003, a la edad de 15 años, Vettel se pasó a la Fórmula: Fórmula BMW, Fórmula 3, Fórmula Renault, y en 2007, un contrato de piloto de pruebas en la Fórmula 1 con el equipo BMW Sauber. Tras un grave accidente en el que se vio implicado el piloto Robert Kubica, Vettel pudo debutar en la Fórmula 1 en Indianápolis en junio de 2007 e inmediatamente consiguió su primer punto en la F1.

Toro Rosso contrató a Vettel como piloto titular durante la misma temporada. Ahora formaba parte de la familia de Red Bull y comenzó un ascenso meteórico: un año y medio más tarde, consiguió por primera vez el título de campeón del mundo en otoño de 2010, que defendió con éxito en tres ocasiones en los años siguientes. Vettel solo tenía 26 años, ya era tetracampeón del mundo y estaba en camino de convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1.

Bandera ucraniana y paloma de la paz: el casco de Sebastian Vettel como pantalla de proyección de declaraciones políticas.

Decepciones y fracasos

Sin embargo, tras el cuarto título de campeón del mundo, no hubo más, sino que comenzó un constante declive deportivo. Los últimos años de Vettel en la Fórmula 1 no estuvieron precisamente marcados por el éxito. Para la temporada 2015, cambió de Red Bull a Ferrari para seguir los pasos de su gran ídolo y amigo Michael Schumacher y cumplir su sueño de la infancia de conseguir un título mundial para la Scuderia. "Michael fue una gran inspiración. No solo cuando lo vi conducir de niño, sino también cuando lo conocí en persona y se convirtió en un amigo", dijo Vettel. "Definitivamente, es una relación especial la que tengo con él".

Pero Vettel, que solía ser impetuoso y ambicioso, ha "hecho las paces" con la idea de que ya no era posible obtener grandes resultados al final de su carrera. "Por supuesto que piensas que es importante salir con una victoria o un título", dijo Vettel recientemente. "Pero sé que mi última carrera probablemente no será una de mis más destacadas, y no me importa mucho".

Nuevos proyectos fuera del circuito

El piloto de 35 años ya ha mostrado su interés por nuevas tareas y proyectos fuera de las carreras en los últimos años. Vettel es un defensor de la protección del clima y la naturaleza, y ha llamado la atención en repetidas ocasiones con diseños de cascos especiales: por ejemplo, el aumento del nivel del mar o la muerte mundial de las abejas. También ha criticado el sexismo, el racismo y la restricción de los derechos humanos.

Parece que Vettel se va en el momento adecuado: con la cabeza alta, por decisión propia y en un momento en el que habría tenido ofertas y oportunidades para continuar. Se va como un gran ser humano. Y en términos deportivos, también, hay y hubo solo unos pocos en la Fórmula 1 que son aún más grandes que él.

