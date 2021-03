Restricciones por el coronavirus en Europa: relajarlas o no, esa es la cuestión

Alemania

Para todos los que han estado sin poder ir a la peluquería en Alemania, la buena noticia es que podrán hacerlo a partir de este lunes (1.03.2021). Las peluquerías abrieron hoy en todo el país. Aunque no sea una prioridad para muchas personas, sí es una "cuestión de higiene y de dignidad”, dijo el jefe de gobierno de Baviera, Markus Söder, recientemente. Una visita al peluquero es posible ahora, pero bajo estrictas medidas de higiene, tanto para peluqueros como clientes, como llevar mascarilla. Para las personas mayores, un servicio muy importante, sin duda.

Para completar el panorama de cuidados corporales, también los salones de belleza pueden abrir sus puertas a partir de este lunes en algunos estados alemanes. Y para los amantes de la jardinería y el bricolaje, los grandes centros de compras de esos rubros también lo harán en la mayoría de los estados alemanes. Debido a las restricciones, muchos alemanes se alegran de poder dedicarse a la jardinería, o a reparaciones en el hogar.

La canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 Länder se reunirán el miércoles (3.03.2021) para discutir qué pasará con las otras medidas de cierre de la vida pública, que rigen hasta el 7 de marzo. La falta de claridad acerca de una reapertura escalonada ha sido criticada por la opinión pública.

Finlandia

Habían salido relativamente ilesos de la pandemia hasta ahora, pero las cosas han empeorado dramáticamente para los finlandeses. El lunes, el gobierno declaró el estado de emergencia luego de un fuerte aumento de infecciones debido a las variantes del coronavirus. La medida significa que las autoridades pueden ordenar el cierre de restaurantes, bares, negocios y espacios públicos.

República Checa

Este país está pasando por una época sumamente difícil. El primer ministro, Andrej Babis, admitió que su gobierno cometió errores en su estrategia contra la pandemia, y los chechos están viviendo su cierre más estricto desde que estalló la crisis del coronavirus, en 2020.

El país registra un ascenso del número diario de contagios. El jueves (25.02.2021), la cifra fue de 14.457, frente a los cerca de 2.750 de la semana anterior. El objetivo del endurecimiento de las medidas es que ese número baje a 1.000.

A partir de este lunes, no se permitirá a los chechos viajar al extranjero, a no ser que deban cuidar a familiares. Si desean salir a la calle o hacer deporte en espacios públicos, no podrán ir más allá de su municipio. El uso de mascarillas es obligatorio en pueblos y ciudades, tanto en el espacio público como en el lugar de trabajo. El gobierno también exige a las empresas testear masivamente a sus empleados, y extender la cuarentena a 14 días, en lugar de solo a 10.

Para facilitar que se cumplan las normas en hospitales locales y en el sistema de salud en general, el gobierno está debatiendo el envío de pacientes graves de COVID-19 a hospitales en Alemania y Polonia.

Dinamarca

Debido a las protestas contra el cierre que tuvieron lugar este fin de semana en Copenhague, Dinamarca relajará algunas restricciones. Los negocios de menos de 5.000 metros cuadrados podrán reabrir sus puertas, y se permitirán las actividades en el exterior, con un límite de 25 personas. También vuelven a abrir las escuelas en algunas partes del país, pero con la condición de que los estudiantes se realicen un autotest de coronavirus dos veces a la semana.

Otras restricciones, sin embargo, aún permanecen, y han sido extendidas hasta el 5 de abril. Estas incluyen el cierre de bares, restaurantes, y de la mayor parte de los establecimientos de enseñanza secundaria y universidades.

La cantidad de contagios de COVID-19 cayó marcadamente en las últimas dos semanas, pero, al mismo tiempo, las autoridades están preocupadas por la propagación de la variante británica del virus, que se considera más infecciosa.

Dinamarca alivió algunas restricciones, mientras que otras, para disgusto de los manifestantes contra el bloqueo, se extendieron.

Países Bajos

Desde el 1 de marzo, los alumnos de escuelas secundarias y los estudiantes de los primeros años de la universidad vuelven a clases presenciales en Holanda, pero solo en jornada reducida.

Se programó la reapertura de comercios minoristas para el 3 de marzo; sin embargo, los compradores deberán hacer una cita antes. No se permitirán más de dos clientes por piso ni más de seis reservas por hora.

Las profesiones de contacto abrirán sus puertas a partir de marzo, incluyendo peluquerías, esteticistas, masajistas e instructores de conducción. Lugares públicos como, por ejemplo, los teatros, museos y zoológicos, deben permanecer cerrados. El número máximo de visitantes por cada hogar es de una persona por día. En el exterior, el tamaño máximo de un grupo se ha reducido de cuatro a dos personas.

Se permiten los deportes en el exterior para personas de hasta 27 años a partir del 2 de marzo. Sin embargo, las competiciones siguen estando prohibidas.

Los Países Bajos están comenzando a aliviar lentamente las restricciones que anteriormente habían dado lugar a protestas violentas.

Inglaterra

Muy criticado por la confusión inicial en cuanto a sus normas restrictivas, Gran Bretaña es actualmente campeón europeo en vacunación.

El gobierno del primer ministro británico Boris Johnson ha desarrollado ahora un plan de cuatro etapas para aligerar las restricciones por la pandemia, con miras a su levantamiento total, como mínimo, el 21 de junio. Esa primera fase comenzará el 8 de marzo e incluye la reapertura de todas las escuelas primarias y secundarias. Se reanudarán las visitas de cuidado de enfermos a domicilio, pero se limitarán a una sola persona que lleve el equipo de protección personal y presente documentación de la llamada "prueba de antígeno de flujo lateral”.

Las restricciones en cuanto a la socialización también se relajarán. Desde la semana próxima, dos personas de diferentes grupos convivientes podrán reunirse en el espacio público con propósitos de recreación, como encontrarse para tomar un café, un trago, o para un picnic.

Austria

Tres semanas después de haber reabierto los comercios de todos los rubros, el gobierno quiere tomar más medidas para aligerar las restricciones. Prioritaria es la cuestión de si reabrirán los hoteles y restaurantes, teniendo en cuenta el aumento de contagios diarios de coronavirus. A partir de este lunes se puede adquirir test rápidos. Los austríacos de 15 años para arriba podrán recoger hasta cinco test por mes en las farmacias.

