Representantes de Rusia y Ucrania se reunirán el miércoles en París

Funcionarios de Rusia y Ucrania, así como de Francia y Alemania, se reunirán el miércoles en París en un intento de apaciguar la tensión entre Kiev y Moscú, indicó un consejero del presidente francés, Emmanuel Macron, este lunes (24.01.2022). Además de la reunión de consejeros diplomáticos de estos cuatro países que en 2014 crearon el Cuarteto de Normandía para mediar en la crisis, Macron propondrá a su par ruso, Vladimir Putin, "un senda de desescalada" durante una conversación "en los próximos días", agregó.

"Estamos preocupados. También llevamos bastante cuidado para no crear ambigüedad, ni más volatilidad", dijo esta fuente que pidió el anonimato, en plena tensión entre Moscú y los países occidentales sobre Ucrania. En ese sentido, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió evitar una "crisis de nervios" ante la agudización de tensiones.

Reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, en la que participó por Antony Blinken.

Tras una reunión ministros de Exteriores europeos en la que participó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, Borrell dijo no creer "que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente" y descartó "medidas preventivas" en estos momentos. "Sabemos muy bien cuáles son las amenazas y sabemos muy bien (...) la forma en que debemos reaccionar. Y sin duda debemos evitar reacciones que puedan dar la sensación de una alarma que tiene consecuencias, incluso desde el punto de vista económico", dijo.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, aseguró sin embargo que en la postura occidental "no hay ambigüedad", "no hay ninguna divergencia". "Lo sabemos y, sobre todo, lo sabe la Federación de Rusia", insistió. Además, la Casa Blanca pidió a los estadounidenses residentes en Ucrania que "salgan ya" del país. "Estamos convencidos de que es hora de marcharse", aseguró la portavoz del Gobierno estadounidense, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, donde aclaró que "no hay ningún plan para una evacuación militar".

Las autoridades estadounidenses ordenaron a los funcionarios y empleados de su Embajada en Kiev que abandonaran el país.

Estados Unidos anunció que había puesto en alerta 8.500 soldados que podrían desplegarse en cualquier momento en Europa. "El número de efectivos que el ministro (de Defensa) ha puesto en alerta elevada asciende a 8.500 hombres", declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby. Y subrayó que "no se tomó ninguna decisión sobre un despliegue de fuerzas fuera de Estados Unidos por el momento". Pero "está muy claro" que los rusos "no tienen la intención actualmente de reducir la escalada", agregó.

Esta fuerza de reacción "no se ha activado, es la OTAN la que debe hacerlo", subrayó John Kirby. "No los desplegamos ahora", repitió, "no estamos diciendo que la diplomacia esté muerta". De hecho, Joe Biden convocó hoy a sus socios europeos a una videoconferencia para tratar la crisis en Ucrania. Por su parte, Vladimir Putin también conversó con el presidente de Cuba, después de que su ministro de Exteriores especulara con la posibilidad de desplegar allí armamento.

lgc (afp/efe)