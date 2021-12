Reporteros – Especial Año Nuevo

Entretanto, siguen sin resolverse problemas como la falta de tierra y agua para los pueblos indígenas.





Chile: de vacaciones al espacio

El valle del Elqui tiene los cielos más limpios del planeta y muchos observatorios se han instalado allí. En la ciudad de Vicuña, las autoridades están en conversación con inversores para instalar una plataforma de despegue para el turismo espacial.







Argentina: la promesa del hidrógeno verde

Desalinizar agua de mar y producir energía con los fuertes vientos de la Patagonia es la apuesta de una inversión en hidrógeno verde, un combustible menos contaminate. Los habitantes esperan que el proyecto se concrete y haya trabajo.







Colombia: pesca para los raizales

La comunidad raizal vive de la pesca en el archipiélago de San Andrés, en el Caribe colombiano. Un fallo de La Haya en la disputa limítrofe con Nicaragua delimitó su zona de pesca y ellos denuncian falta de apoyo.







México: los yaquis se defienden

Los yaquis luchan por su derecho a la tierra y al agua para la agricultura y el consumo humano. Deben defenderse también de los cárteles que trasladan droga por su territorio. En cuadrillas de vigilancia recorren la Sierra de Sonora.





