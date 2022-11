Reportan listo a Son Heung-min para jugar contra Uruguay en Qatar

El delantero Son Heung-min de la selección de Corea del Sur podrá jugar con una máscara en su primer partido del Grupo H de la Copa del Mundo contra Uruguay, a celebrarse el jueves. Así lo informó el entrenador Paulo Bento mientras el delantero, ídolo en su país y uno de los más relevantges en la Premier League, regresa de un procedimiento quirúrgico para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo.

Son se lesionó a mediados de la eliminatoria de la Liga de Campeones del Tottenham Hotspur contra el Olympique de Marsella a principios de este mes y había dudas de que el jugador de 30 años estaría en forma a tiempo para la fase de grupos de la Copa del Mundo. "Sonny podrá jugar", aseguró Bento a los periodistas el miércoles."Creo que el hecho de que lleve mascarilla no es un inconveniente para él, es bastante natural para él. Seguimos con el plan con el que llegamos aquí, pero veremos cómo evoluciona mañana."

Estudian a la defensa de Uruguay

El mediocampista Jung Woo-young, uno de los jugadores más experimentados en el equipo de la Copa del Mundo de Corea del Sur, dijo que las jugadas a balón parado serían una de sus "armas más grandes" y descartó las preocupaciones de que los jugadores más altos de Uruguay tendrían una ventaja.

"Las jugadas a balón parado son muy importantes para determinar el resultado del partido, por lo que será una gran ventaja para nosotros", dijo el jugador de 32 años, que juega en el Al-Sadd de la Qatar Stars League. "Tenemos un pateador excelente en nuestro equipo y tenemos jugadores que están físicamente equipados. "También tenemos jugadores altos, por lo que no nos preocupa la altura. No es un factor determinante en el fútbol, ​​y no nos molesta", concluyó el técnico.

EL(reuters)