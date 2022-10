Renuncia procurador general de Perú a tres días de ser nombrado

El procurador general del Estado (abogado general del Estado) de Perú, Javier León Mancisidor, anunció este domingo (09.10.2022) su renuncia al cargo que le fue asignado el jueves pasado, en medio de cuestionamientos por una supuesta investigación en su contra por presunto fraude para favorecer a un narcotraficante.

En una rueda de prensa, anunciada una hora antes de su comienzo, el procurador explicó que su decisión responde a su voluntad de priorizar el bienestar de su familia y aseguró que él no ha cometido "ningún delito".

"He decidido dejar de lado el cargo, no por falta de capacidad, por falta de idoneidad, como muchos lo quieren hacer creer (...) simplemente mi familia ha salido bastante afectada de esta situación y uno también tiene la obligación de escucharlos a ellos", declaró.

"No he cometido ningún delito"

León Mancisidor fue designado como procurador general del Estado el jueves pasado en reemplazo de María Caruajulca, mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el ministro de Justicia, Félix Chero, y el presidente, Pedro Castillo.

Su nombramiento, sin embargo, ocasionó polémica porque, según reveló la prensa local, en 2012 fue supuestamente investigado por la Fiscalía por presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, quien fue condenado por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.

"No he cometido ningún delito, no tengo nada que esconder. Esto trae consigo un perjuicio hacia mí y mi familia", señaló el abogado.

León Mancisidor ejerció como asesor en el Congreso de un diputado fujimorista entre 2012 y 2013 y ocupó cargos en las municipalidades de Punta Negra y de Vantanilla, entre otros.

