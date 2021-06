Renuncia Frank de Boer como técnico de los Países Bajos tras eliminación en la Euro 2020

Frank de Boer dimitió como seleccionador de la selección de los Países Bajos luego de que el equipo fuera eliminado en los octavos de final en la Euro 2020, dijo el martes la federación KNVB.

De Boer había estado al mando del conjunto neerlandés desde otoño de 2020, tras la marcha de Ronald Koeman al FC Barcelona. El equipo ganó los tres partidos de la fase de grupos en la Euro, pero luego cayó el domingo 2-0 contra la República Checa.

Asumir consecuencias

La KNVB dijo que el contrato no se habría extendido de todos modos, porque los cuartos de final habían sido el objetivo de De Boer, quien fue objeto de fuertes críticas durante meses por no jugar el sistema tradicional holandés 4-3-3, sino una variante más defensiva.

"He decidido no continuar como entrenador incluso antes de la evaluación oficial del torneo. Está claro que el objetivo no se ha cumplido", dijo de Boer en el comunicado. "La presión está aumentando, lo que no es una situación saludable para mí ni para el equipo de cara a partidos importantes en el camino hacia la clasificación para el Mundial".

El director deportivo de KNVB, Nico-Jan Hoogma, dijo: "Habíamos apuntado a un mejor desempeño en la Euro 2020 y no logramos alcanzarlo. La elección de Frank no salió como esperábamos".

Hoogma dijo que se debe encontrar un sucesor rápidamente, porque el próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo es el 1 de septiembre contra Noruega. Países Bajos se había clasificado para la Euro 2020 después de perderse la edición de 2016 y la Copa del Mundo de 2018.

EL(dpa)