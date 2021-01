Remiten al Senado la acusación contra Trump por "incitación a la insurrección"

Las imágenes del cambio de mando en Washington

La representante del mundo latino

La cantante y modelo Jennifer López, hija de inmigrantes puertorriqueños, también se lució durante la ceremonia interpretando la canción "This land is your land" (Este país es tu país). La famosa estrella aprovechó la ocasión para enviar un mensaje en castellano a la comunidad latina en Estados Unidos: "Una nación, bajo un Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".