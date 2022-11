Relatora alemana luce símbolo inclusivo en transmisión del Mundial

Claudia Neumann, comentarista de la emisora alemana ZDF, dio una muestra de entereza durante la transmisión del partido entre Estados Unidos y Gales, en la Copa del Mundo de Qatar. Horas después de que la FIFA y Qatar prohibieran usar el brazalete inclusivo "One Love" a site federaciones europeas, Neumann se presentó en el palco de prensa para el partido del lunes por la noche, en el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rajjan, vistiendo una camiseta negra con un corazón impreso en colores del arcoíris.

Durante la transmisión, la comentarista alemana también llevó puesto un brazalete con los colores que representan la diversidad y la tolerancia. "Bienvenidos al estadio Ahmad bin Ali para el tercer partido del segundo día del torneo. Podría haber sido un día legendario y lleno de orgullo en la Copa del Mundo", dijo Neumann al micrófono.

Foco en los derechos LGBTQ en Qatar

El anfitrión Qatar ha sido criticado durante la Copa del Mundo por la falta de derechos LGBTQ en el país. Neumann dijo más tarde al Servicio de Información Deportiva de Alemania que quería "dar un ejemplo de diversidad y tolerancia". Ella no fue la única comentarista que hizo una declaración sobre los derechos LGBTQ el lunes. Antes del partido Inglaterra vs. Irán, la experta de la BBC Alex Scott usó el brazalete One Love mientras presentaba desde el margen de la cancha (ver abajo).

El comentarista estadounidense Grant Wahl también informó que se le negó la entrada al estadio durante casi media hora porque vestía una camiseta con un arcoíris.

EL(sid, dpa)