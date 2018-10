Reino Unido tilda a Rusia de "Estado paria" y llama a "aislarlo"

Gavin Williamson, ministro de Defensa del Reino Unido, acusó este jueves (04.10.2018) a Rusia de "Estado paria" por sus "acciones" y consideró que los aliados de la OTAN deben trabajar para "aislar" a ese país y "hacerle entender que no puede seguir actuando de esa manera". "Son acciones de un Estado que actúa de manera imprudente e indiscriminada, no las de una gran potencia, son las acciones de un Estado paria y continuaremos trabajando con los aliados para aislarles y hacerles entender que no pueden continuar conduciéndose de esa manera", manifestó a su llegada a la reunión de ministros de Defensa aliados.

Reunidos ayer y hoy (04.10.2018) en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, los titulares de Defensa aliados evalúan la situación de la amenaza rusa, en concreto por el desarrollo de un nuevo sistema de misiles que presuntamente viola el tratado nuclear de Fuerzas de Alcance Intermedio (INF).

Caso Skripal

Respecto al caso del exespía Serguéi Skripal, que según la versión del Reino Unido fue envenenado por agentes militares rusos en marzo en la localidad inglesa de Salisbury con un agente tóxico, el ministro británico instó a "aislar" a Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó este miércoles como una "locura" la versión de que agentes de la inteligencia militar rusa viajaron en marzo pasado al Reino Unido para matar con gas nervioso a Skripal.

Rusia rechazó también las acusaciones británicas vertidas previamente de que sus agentes estaban detrás de ataques informáticos globales, diciendo que las acusaciones eran indignas y parte de una campaña de desinformación diseñada para dañar los intereses rusos, informó la agencia de noticias TASS. Maria Zakharova, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo en una conferencia de prensa que las acusaciones fueron producto de alguien con una "rica imaginación".

El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis y la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, durante la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Trident Juncture 2018

Las maniobras de la OTAN 'Trident Juncture 2018', que movilizarán entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre en Noruega a 45.000 militares, 150 aeronaves, 60 embarcaciones y hasta mil vehículos, serán seguidas por observadores de Rusia.

Las fuentes precisaron que la Organización del Tratado del Atlántico Norte cursó invitaciones a los firmantes del Documento de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre actividades militares y que Rusia aceptó acudir.

LGC (EFE/Reuters)

