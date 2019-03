Reino Unido: diputados rechazan celebrar nuevo referéndum

El Parlamento británico descartó este jueves (14.03.2019) por 334 votos frente a 85 una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el "brexit" para celebrar un segundo referéndum. La Cámara de los Comunes dio la espalda a esta iniciativa. Esta ha sido la primera vez que los parlamentarios se han pronunciado sobre esta cuestión, impulsada por la diputada del Grupo Independiente Sarah Wollaston y que preveía incluir en ese plebiscito la posibilidad de que se optara porque el país permanezca dentro del bloque comunitario.

Las principales campañas que defienden esta opción, "People's Vote" y "Best for Britain", mostraron su disconformidad con que el Parlamento se manifestara hoy sobre este asunto, al considerar que no era el momento oportuno.

El Parlamento vota este jueves si prorrogar la salida del país de la UE más allá del 29 de marzo, fecha establecida para que se haga efectiva, y es en esto en lo que, según estas organizaciones, debía centrarse el debate de la jornada. El Partido Laborista no apoyó esta enmienda, esgrimiendo los mismos argumentos que las campañas y a pesar de haber incorporado como política oficial la posibilidad de defender un segundo referéndum del "brexit".

MS (efe/afp)

