Reino Unido: decenas de detenidos por protestas ultraderecha

La policía británica detuvo este miércoles (31.07.2024) a una decena de personas durante una protesta convocada en las inmediaciones del Parlamento británico en Londres. Se trata de la segunda noche de protestas en Reino Unido bajo el título "Enough is Enough" (Basta ya) tras el acuchillamiento múltiple sucedido el lunes en una escuela de baile de Southport (noroeste de Inglaterra) durante un taller temático de Taylor Swift, que finalizó con tres niñas fallecidas y varios menores y adultos heridos.

Los medios de comunicación presentes en la capital británica reportaron escenas de tensión y violencia entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Los asistentes intentaron romper el cordón policial para acceder a la plaza del Parlamento, tiraron varias vallas y arrojaron botellas y latas a varios de los agentes de seguridad a la altura de la residencia presidencial de Downing Street, según pudieron recoger varias agencias.

Miles de personas también se congregaron cerca de la residencia del primer ministro al grito de "salvemos a nuestros hijos" ("Save our kids") o "detengan los barcos" ("Stop the boats"), así como cánticos de fútbol inglés. "Han decepcionado a nuestro país", gritó la multitud a la Policía.

Rumores falsos

Los rumores sobre la identidad del joven de 17 años detenido y sospechoso del apuñalamiento mortal del lunes en esta localidad ha sido el desencadenante de las protestas. Según las autoridades y los medios de comunicación, el sospechoso nació en Cardiff y es de padres ruandeses. Su nombre permanece en el anonimato debido a su edad.

No obstante, por Internet habría circulado información falsa según la cual el joven era un inmigrante que recientemente habría cruzado el Canal de la Mancha la semana pasada y estaría "en una lista de vigilancia del MI6".

Implicados de extrema derecha

Los incidentes del miércoles en Londres se producen después de los desórdenes violentos registrados el pasado martes en Southport al término de una vigilia por las víctimas del acuchillamiento en la localidad. La protesta se saldó con más de 50 agentes heridos, según la agencia de noticias Reuters.

La policía del condado de Merseyside, con capital en Liverpool, indicó que entre los implicados en los disturbios había simpatizantes de la Liga de Defensa Inglesa, una organización de extrema derecha. Estos incendiaron coches, lanzaron ladrillos a una mezquita local, dañaron una tienda y prendieron fuego a contenedores de basura.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la población de Southport está conmocionada por el horror que sufrió ayer.

"Se merecen nuestro apoyo y nuestro respeto. Quienes han secuestrado la vigilia por las víctimas con violencia y brutalidad han insultado a la comunidad en su duelo", escribió este miércoles Starmer en X (antes Twitter)

Las fuerzas del orden precisaron que habrá más policía en la zona para que haya una presencia visible que tranquilice a la población.

aa (dpa,efe,reuters)